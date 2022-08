Çfarë premton kjo javë? Meri Shehu paralajmëron këtë shenjë Horoskopi: Do ju ikin shumë para

Dashi

Hena ne shenjen tuaj ju bene te papermbajtur. Do keni lajme te reja me punen.

Demi

Duhet te parapergatisni hapat qe do hidhni pasi kjo jave eshte e eklipsuar per ju.

Binjaket

Do hapen rruge te reja para jush megjithese duken gjerat shume rremuje dhe pa stabilitet.

Gaforrja

Ceshtje profesionale dalin para jush. Ceshtjet ekonomike duhet t’i shikoni me kujdes pasi do ju ikin shume para.

Luani

Hena ne Dash ju ndihmon me hapje te reja mundesish dhe punesh. Mos beni hapje te medha.

Virgjeresha

Eklipsi Diellor qe vjen ne shenjen tuaj do jete i rendesishem deri atehere kujdes punen dhe shendetin.

Peshorja

Hena perball jush ne Dash eshte sikur pas nje burri problematik ju del perball dhe nje grua problematike.

Akrepi

Nje ceshtje familjare apo pasurie do gjej rrugezgjidhje. Kujdes nga debatet pa asnje qellim te rendesishem.

Shigjetari

Do keni shume shanse ne pune dhe nga njerezit qe ju rrethojne. Kujdes shendetin. Jeta erotike e flakte.

Bricjapi

Ceshtjet ekonomike do perparojne me kujdes dhe do kene zgjidhje. Nje ceshtje shtepie del para jush per zgjidhje apo ndryshim.

Ujori

Ceshtjet faniljare duan shume kujdes per tu sqaruar dhe nuk duhet te hapni te tjera. Dita ka lajme te gezueshme.

Peshqit

Shpenzime pa fund por edhe papermbajtje nga ana juaj per nje ceshtje qe ju bene euforik ne bisede dhe ne shpenzime.