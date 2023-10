“Do përballeni me një ndarje të vështirë”, Meri Shehu paralajmëron këtë shenjë të Horoskopit

Astrologe Meri ka lajme jo dhe aq të mira.

Meri tregon se Merkuri ne Virgjeresh perballet me Saturnin ne Peshk dhe disa nga shenjat do kenë përballje me nje rrugetim te veshtire dhe nje person te veshtire.

“Ka mundesi edhe te perballeni me nje ndjenje te veshtire apo ndarje te veshtire! Kujdes punen, rrugetimet, ndjenjat romantike qe mund te paketohen ne nje mesazh te ftohte!

Kujdes nga problemet e keqkuptimet Binjaket, Virgjereshet Shigjetaret, dhe Peshqit! Po ashtu edhe Demët e Bricjapët!”, lajmëron Meri.