“Koha e duhur për projekte të reja …”, Horoskopi i ditës së martë, 8 Gusht 2023

DASHI

Pasioni do të jetë motori i marrëdhënies suaj. Nëse jeni beqarë, një takim i papritur mund t’ju çojë në një zgjedhje të rëndësishme. Në punë do jeni plot energji dhe kreativitet. Është koha e duhur për të nisur ide dhe projekte të reja.

DEMI

Përpiquni të shmangni diskutimet e kota. Qëndrimi juaj pozitiv do t’ju bëjë të parezistueshëm. Për sa i përket punës, mund të ketë komplikime, por mos u dorëzoni dhe vazhdoni të punoni shumë.

BINJAKËT

Marrëdhëniet ndërpersonale do të jenë në fokusin tuaj këtë javë. Do të dëshironi të krahasoni veten me të tjerët dhe të dëgjoni historitë e tyre. Mund të ketë disa pengesa në punë, por mos u shqetësoni, do të arrini t’i kapërceni.

GAFORRJA

Gjatë orëve të ardhshme do të jeni më romantikë dhe më të ndjeshëm se zakonisht. Gjetja e kohës për tjetrin do të jetë çelësi për një marrëdhënie harmonike. Për sa i përket punës, do të jetë e nevojshme të bëni disa zgjedhje të rëndësishme. Ndiqni instinktet tuaja dhe nuk do të pendoheni.

LUANI

Një lajm i mirë përpara për dashurinë, shëndetin dhe punën. Një ndjenjë madje mund të lindë papritur.

VIRGJËRESHA

Përpiquni të jeni më pak perfeksionistë në mënyrë që të lehtësohen edhe diskutimet me familjen dhe miqtë. Gjithashtu sepse grindjet e vazhdueshme sigurisht që nuk ju ndihmojnë në shëndet…

PESHORJA

A ndiheni i përjashtuar? Reagoni, përpiquni të gjeni përsëri vendin tuaj. Për sa i përket punës, nuk ka qenë një vit i lehtë deri tani, por tani është koha të mendoni vetëm për pushimet!

AKREPI

Jeni pak të nënshtruar dhe nuk keni dëshirë të bëni asgjë. Mundohuni të relaksoheni. Në dashuri dhe punë tensionet do të zbuten nga mesi i gushtit.

SHIGJETARI

Përpiquni të jeni më të afrueshëm dhe të hapur me partnerin tuaj. Për sa i përket punës, mund të ketë disa sfida, por do të gjeni forcë për t’i kapërcyer.

BRICJAPI

Marrëdhëniet familjare do të jenë në qendër të vëmendjes tuaj. Mundohuni t’i kushtoni kohë të dashurve tuaj. Për sa i përket punës, do të keni mundësi të siguroni mundësi të reja dhe të rriteni profesionalisht.

UJORI

Do të jeni më të ndjeshëm dhe romantikë se zakonisht. Beqarët, mund të takojnë dikë të veçantë. Sa i përket punës, përpiquni të menaxhoni energjitë tuaja dhe të përqendroheni në qëllime realiste.

PESHQIT

Marrëdhëniet ndërpersonale do të jenë në qendër të vëmendjes tuaj këtë javë. Tregoni dashurinë tuaj për të dashurit. Për sa i përket punës, do jeni shumë intuitiv dhe do arrini të gjeni zgjidhje kreative.