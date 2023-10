“Kujdes me shpenzimet …”, Horoskopi i ditës së martë, 10 tetor 2023

Dashi

Dita e sotme do jete paksa e ndërlikuar për çiftet. Nuk iu pëlqen aspak kur partneri iu jep urdhra dhe sot kjo do sjelle debate pa fund. Disa mund te marrin edhe vendime te prera. Beqaret do kenë një dite tërësisht ndryshe dhe do e gjejnë personin qe aq shume kane kërkuar. Ne planin financiar do jeni te detyruar te ulni shpenzimet ne mënyrë qe situata te stabilizohet.

Demi

Nuk do jeni te qëndrueshëm ne lidhjen qe keni sot dhe do shihni sa andej këndej për ndonjë person interesant. Kujdes, nëse partneri kuptoni diçka do shkatërroni gjithë atë qe keni ndërtuar deri me sot. Dite delikate kjo edhe për beqaret. Me mire qëndroni edhe sot vetëm. Problemet financiare qe keni pasur do fillojnë te zgjidhen një nga një. Do jeni me te qete ne këtë sektor.

Binjaket

Debatet me partnerin do jete te paketa gjate kësaj dite dhe do flisni me qetësisht me te. Disa mund te bien ne kompromis për diçka dhe te sigurojnë edhe një te ardhme te ndritur se bashku. Beqaret do ndihen te dashuruar pas dikujt, por do e kenë te vështirë t’ia shprehin atij këtë. Nëse doni qe financat te jene te mira, mos shpenzoni pa u menduar.

Gaforrja

Do e rigjeni entuziazmin dhe ngrohtësinë qe keni kërkuar gjithë kësaj kohe ne jetën tuaj ne çift dhe do ndiheni te plotësuar me ne fund. Partneri do mundohet ne çdo çast t’ua beje qejfin. Beqaret do ndihmohen nga Saturni dhe nga Marsi. Ata do i ndihmojnë te gjejnë personin e duhur. Ne planin financiar do jete dite me fat dhe përmirësime te ndjeshme

Luani

Dite e mire kjo për te dashuruarit. Do ndani gjithçka me atë qe keni ne krah dhe do kaloni edhe momente entuziazmuese. Ata qe janë me pushime do qëndrojnë me shume kohe pranë njeri-tjetrit. Beqaret do jene ende ne kërkim te princit te kaltër, por mundësitë për ta gjetur sot atë janë te pakta. Ne planin financiar nuk do ketë probleme sepse do e dini mire sa te shpenzoni.

Virgjeresha

Marrëdhënia ne çift do jete shume e qëndrueshme gjate kësaj dite dhe nuk ka për te ndodhur asgjë qe ju nuk e dëshironi. Ata qe ka me shume se dy vite se bashku do mendojnë te krijojnë një familje te re. Beqaret do joshin shume persona dhe njeri do jete ai qe do iu përshtatet me shume. Ne planin financiar do jeni te organizuar dhe nuk pritet asnjë problem.

Peshorja

Jeta sentimentale e çifteve do vije duke u përmirësuar gjate kësaj dite. Komunikimi dhe bashkëpunimi me partnerin do shtohet edhe me tepër. Edhe për beqaret priten surpriza shume te këndshme. Përfitoni nga te gjitha ftesat qe do iu bëhen. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni rreziqe te mëdha edhe nëse situata do jete tërësisht e qëndrueshme.

Akrepi

Dite mjaft e animuar kjo e sotmja për te dashuruarit. Partneri do mendoje gjate gjithë kohës i t’iu beje te ndiheni te vlerësuar dhe do ua shprehe çdo gjë qe mendoni. Beqaret do kenë një takim te rëndësishëm te cilin nuk duhet ta humbin për asnjë lloj arsyeje. Ekuilibri financiar do jete i garantuar, kështu qe ne këtë plan nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni.

Shigjetari

Mos u shqetësoni aspak sot për mbarëvajtjen e jetës suaj ne çift sepse do jene yjet qe do kujdesin për ju. Gjithçka do shkoje me se miri dhe do dashuroheni ne pafundësi. Beqaret do tërhiqen mjaft nga një person qe do takojnë rastësisht ne zyrën e një mikeshe. Njihuni me te. Financat do jene me te mira sesa e kishit parashikuar prandaj ne këtë plan do jeni te qete.

Bricjapi

Dite me ulje dhe ngritje kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do debatoni shpesh me partnerin dhe nuk do bini dakord për shume gjera. Beqaret do ngurrojnë te fillojnë një lidhje me personin qe ka kohe qe i josh sepse do kenë frike nga zhgënjimet. Qe financat mos jene problematike duhet te bëni një riorganizim te buxhetit dhe te ulni paksa shpenzimet.

Ujori

Do diskutoni gjere e gjate sot me partnerin tuaj për te gjitha mosmarrëveshjet qe keni pasur kohet e fundit. Me qetësi dhe mirëkuptim do zgjidhni gjithçka. Nëse jeni ende vetëm , pritet te vijnë mundësi te jashtëzakonshme për te filluar një lidhje pasionante. Tregohuni sa me te hapur! Klima yjore do favorizoje edhe financat. Ato do jene mjaft te qëndrueshme.

Peshqit

Dite plot ngjyra kjo e sotmja për jetën sentimentale te çifteve. Për disa do rizgjohet edhe pasioni i zjarrte. E rëndësishme është qe nuk do ketë aspak probleme dhe vështirësi. Beqaret do kenë shume mundësi për njohje te reja, por do hezitojnë. Ne planin financiar do jeni te mbrojtur nga Merkuri. Edhe pse do shpenzoni pak me tepër sesa duhet situata nuk do jete problematike.