Jeni të varur nga sheqeri? Ja si të shpëtoni

Të gjithë e dimë se sheqeri i tepërt është i dëmshëm për shëndetin, prandaj është e rëndësishme që të paktën të zvogëlohen sasitë.

Ju mund të përcaktoni më lehtë një plan tërheqjeje sipas personalitetit tuaj.

Ju jeni një person impulsiv

Edhe ekspertët e ushqimit dhe mjekët do të gjejnë kënaqësi në ushqimet jo shumë të shëndetshme. Kur ndjeni nevojën për të ngrënë diçka të ëmbël, fillimisht ndaloni dhe mendoni pse e dëshironi, a është mërzitje, trishtim… Nëse nevoja për ushqim nuk është për shkak të urisë së vërtetë, është mirë të dini cila është arsyeja dhe kuptoni se ai ushqim nuk keni nevojë për të.

Jeni të organizuar dhe planifikoni

Ushqimet që ne e dimë se janë plot me sheqer janë kudo pranë, por edhe ato që përmbajnë sheqerna të fshehura, ndaj nuk është aq e lehtë t’i rezistosh. Pikërisht këtu do t’ju ndihmojë të organizoheni mirë, kështu që mund ta zgjidhni problemin duke sjellë ushqime që nuk përmbajnë shumë sheqer dhe do t’i keni gjithmonë pranë kur të keni urinë.

Ju dorëzoheni kur hasni në një problem

Ju nuk duhet të hiqni dorë plotësisht nga sheqeri. Nutricionistja Brooke Alpret këshillon që ta trajtoni veten me sheqer me qëllim, kështu që një herë në javë planifikoni të hani diçka që ju pëlqen shumë, si akullorja ose keku, pa penduar. Në këtë mënyrë do të hani më pak sheqer dhe nuk do të vuani sepse hulumtimet tregojnë se dëshira e madhe dhe ndalesat e shumta mund të parandalojnë vetëm rënien në peshë.

Një qëndrim gjithçka ose asgjë

Nëse keni nevojë të hani një qese të tërë me karamele ose një kuti të tërë me akullore, është mirë që të mos i keni në dorë. Edhe pse është më e zgjuar të hidhni gjithçka nga kuzhina, kjo nuk do t’ju ndihmojë në planin afatgjatë. Është gjithashtu mirë të dini se sheqernat në fruta mund t’ju bëjnë të dëshironi vetëm ëmbëlsirat, kështu që është më mirë të keni kujdes për këtë derisa të krijoni një rutinë të re.

Ju jeni një ushqimor

Shpesh harrohet se sheqer gjendet edhe në pasta dhe pica. Kjo do të thotë që ju mund të çmendeni me sheqerin pa e kuptuar. Makarona, biskota, petulla… të gjitha këto janë ushqime që përmbajnë sheqer. Nëse dëshironi të hani diçka të shijshme dhe specifike në mëngjes, kjo mund të jetë një tjetër shenjë se dëshironi vërtet sheqer.