“Ndryshime të mëdha po vijnë në punë”, Horoskopi i ditës së shtunë, 11 Mars 2023

DASHI

Dita do t’ju japë një dozë të mirë emocionesh. E vetmja gjë që duhet të keni kujdes është të mos e teproni duke i thënë shumë gjëra partnerit. Ndryshime të mëdha vijnë në punë. Angazhohuni më tepër. Dhe duhet të jeni gjithmonë ati.

DEMI

Fundjava premton të jetë vërtet interesante për dashurinë. Thjesht duhet të kuptoni se çfarë doni thellë brenda. Në punë vjen një moment rikuperimi pas muajsh lodhjeje.

BINJAKËT

Do të ishte më mirë të mos lini pas dore takime të reja që mund të ndryshojnë jetën tuaj të dashurisë. Në punë, edhe nëse gjithçka duket e vështirë, kënaqësia do të vijë dhe madje më shpejt nga sa mendoni. Duhet të jepni diçka shtesë dhe të demonstroni talentin tuaj.

GAFORRJA

Në dashuri ajo që po përjetoni është një moment intensiv edhe nëse është pak për t’u shqetësuar, por ju pëlqen dramat e dashurisë. Në punë ka pak pasiguri, por javën e ardhshme gjithçka do jetë më e qartë.

LUANI

Këshilla për zemrat e dashuruara është maturia në gjeste dhe fjalë. Në punë ka rrezik të debatoni me dikë, por do mund të mbroheni më mirë. Tregojini të gjithëve meritat tuaja dhe mbrojini idetë tuaja.

VIRGJIRËSHA

Dita fton qetësi dhe reflektim në dashuri. Në punë mos u kushtëzohuni nga të tjerët, ndiqni idetë tuaja dhe jini vetvetja deri në fund, që të mos gaboni me siguri. Me pak fjalë, keni të gjitha kredencialet për të bërë mirë.

PESHORJA

Dëshira për të dashur është rikthyer dhe nëse keni të bëni me dikë nga Luani, do të prisni momente të mira për të ndarë me këtë shenjë. Në punë po kërkoni diçka më stimuluese, por ofertat duhen vlerësuar me kujdes.

AKREPI

Hëna është e favorshme gjatë fundjavës, kështu që të gjitha problemet e dashurisë që kanë lindur së fundmi mund të zgjidhen njëherë e përgjithmonë. Në punë gjithçka shkon mirë dhe marrëdhënia me kolegët është e favorizuar.

SHIGJETARI

Përfitoni nga kjo fundjavë për të kaluar momente të mira me partnerin tuaj. Venusi dhe Marsi ju ndihmojnë. Në punë është mirë të mos bëni asnjë gabim. Kujdes nga paratë. Kohët e fundit keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe portofoli juaj po qan.

BRICJAPI

Hëna është kundër jush ndaj bëni kujdes pasi mund të ketë pengesa në dashuri. Në punë, nëse jeni në partneritet me dikë, është më mirë të ripërcaktoni mirë rolet dhe hierarkitë. Jo çdo gjë po shkon sipas planit, por gjërat shpejt rregullohen.

UJORI

Keni yje shumë të bukur për të shfrytëzuar sa më shumë në dashuri. Nga ana tjetër në punë ka shumë vështirësi, por në ditët në vijim do të jetë e mundur të rikuperoheni.

PESHQIT

Kjo e shtunë ofron disa emocione të tjera dhe një dëshirë të madhe për t’u dashuruar. Në punë, pas muajsh vështirësish, fillon një periudhë e mirë rikuperimi dhe ju i meritoni të gjitha. Keni kaluar një periudhë shumë të vështirë, por tashmë gjithçka duket se po shkon në vend.