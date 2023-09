Horoskopi i ditës së hënë, 4 Shtator 2023

Dashi

Asnjë planet nuk do ndikoje drejtpërdrejt ne jetën tuaj sentimentale sot dhe e ardhmja do varet vetëm nga sjellja juaj. Mundohuni te mos kritikoni gjithë kohës dhe te falni me tepër. Beqaret do kenë njohje te reja, por nuk duhet te bëjnë plane shpejt e shpjet. Nëse doni qe financat mos jene problematike, nuk duhet te kryeni shpenzime te paarsyeshme.

Demi

Konfigurimi i yjeve do jete mjaft pozitiv për ata qe janë ne një lidhje. Komunikimi nuk d shuhet për asnjë moment dhe çdo gjë do shkoje me se miri. Nëse ende jeni beqare, lërjani çdo gjë kohës dhe mos bëni sakrifica jashtë te zakonshmes sepse nuk ia vlen. Ne planin financiar mos kërkoni te pasuroheni menjëherë sepse nuk do ia dilni. Ruani vetëm qëndrueshmërinë.

Binjaket

Jeta juaj sentimentale nuk do jete shume e qete gjate kësaj dite. Do kërkoni shume me shume nga sa iu jep partneri dhe kjo mund te nxite debate te forta me njeri-tjetrin. Kujdes! Beqaret me shume gjase do e gjejnë atë qe kane ëndërruar prej kohesh dhe do ndihen te plotësuar. Ne planin financiar duhet te tregoheni me te organizuar dhe te reflektoni për te ardhmen.

Gaforrja

Do ndiheni me te lumtur se kurrë gjate kësaj dite ne krahët e partnerit tuaj te dashur. Venusi do krijoje çdo mundësi qe ju te kaloni me tepër kohe me te dhe t’i shprehni pa pushim ndjenjat. Beqaret nuk do e kenë mendjen tek dashuria, por një takim mbresëlënës do i nxite te mendojnë me shume për këtë sektor. Për financat mos u shqetësoni sepse ato do jene te qëndrueshme.

Luani

Kujdes me agresivitetin e tepruar gjate kësaj dite sepse mund ta acaroni partnerin e te keni debate te forta me te. maturia duhet te mbizotërojë gjate gjithë kohës. Beqaret nuk duhet t’i besojnë shume instinktit te pare sepse do zhgënjehen shume shpejt. Ne planin financiar mos kërkoni te pasuroheni shpejt sepse duke nxituat mund te bëni gabime te pafalshme.

Virgjeresha

Do i bëni me shume komplimente personit qe keni ne krah sot dhe çdo gjë do shkoje me se miri ndërmjet jush. Edhe ata qe kane kaluar dite te vështira do e përmirësojnë situatën. Beqaret do jene me te çliruar nga emocionet dhe do ia shprehin pëlqimin një personi qe pëlqejnë. Financat nuk do jene te këqija, megjithatë duhen shmangur shpenzimet e tejskajshme.

Peshorja

Do tregoheni shume te kuptueshëm me partnerin tuaj sot dhe do e lini atë te shprehet me lirisht se me pare. Disa do mendojnë edhe për një angazhim me serioz. Beqaret duhet t’ia lënë gjithçka kohës dhe te mos kërkojnë te bëjnë asgjë me zor. Ne planin financiar do keni me shume fat se kurrë dhe do arrini te hiqni disa para mënjanë. Shume shpejt do keni përmirësime te ndjeshme.

Akrepi

Pas një periudhe jo shume te mire për jetën ne çift, sot gjerat do fillojnë te rregullohen. Do jeni me optimiste për te ardhmen dhe do toleroni me shume. Beqaret do jene me humor te more dhe do bëjnë për vete shume persona. Do e keni ju te drejtën e zgjedhjes me pas. Ne planin financiar do i arrini objektivat qe i kishit vene vetes. Situata nuk do jete problematike.

Shigjetari

Edhe pse keni një lidhje prej shume kohesh do ndiheni te vetmuar gjate kësaj dite. Flisni me partnerin për këtë dhe shpjegojini gjithçka qe ndjeni. Beqaret nuk duhet te dëshpërohen edhe nëse nuk e gjejnë personin e ëndrrave sepse brenda pak ditëve gjithçka do ndryshoje. Ne planin financiar do bëni çmos për ta përmirësuar situatën dhe do jeni me te qete.

Bricjapi

Joshje, pasion dhe emocione pa fund gjate kësaj dite. Do kaloni momente te paharrueshme me atë qe keni ne krah dhe do kërkoni qe dita te mos mbaroje. Beqaret do jene te turpshëm dhe nuk do përfitojnë nga ftesat apo propozimet qe do iu bëjnë. Ne pune duhet te shmangni shpenzimet e mëdha, por gjithashtu edhe lojërat e fatit. Do humbni me shume sesa mendonit se do fitonit.

Ujori

Do jeni te vendosur te merrni ne dore fatin e jetës suaj sentimentale sot dhe do arrini te vini nen kontroll gjithçka. Do e afroni me tepër pas vetes partnerin dhe gjerat do shkojnë me mire se kohet e fundit. Beqaret do kenë mundësi te njihen me persona serioze, te dashur dhe me para. Nëse nuk tregoheni te arsyeshëm me shpenzimet do keni probleme te mëdha financiare.

Peshqit

Si ju ashtu edhe partneri juaj do keni te njëjtat synime për te ardhmen dhe do ecni ne te njëjtin drejtim. Marrëdhënia mes jush do jete me e qëndrueshme se me pare. Beqaret do kenë takime impresionuese te cilat do i lënë me goje hapur. Shfrytëzojini! Ne planin financiar duhet te bëni kujdes me shpenzimet apo dhëniet e huave. Tregohuni me largpamës.