“Financat janë shumë të mira …”, Horoskopi i ditës së shtunë, 27 maj 2023

Dashi

Nëse kohët e fundit marrëdhënia me partnerin/en ishte ftohur paksa, sot gjithçka do marrë një tjetër drejtim. Do flisni hapur dhe do sqaroni çdo keqkuptim. Për beqarët nuk është momenti i duhur për të filluar angazhime serioze. Prisni edhe pak kohë më tepër. Perspektivat financiare janë goxha të mira.

Demi

Nëse partneri/ja juaj tregohet i/e rreptë me ju dhe e tepron me ngritjen e zërit tregojani menjëherë vendin, mos prisni që situata të ndërlikohet edhe më shumë. Beqarët me shumë gjasa do nisin një histori dashurie të sinqertë dhe të bukur. Situata financiare do jetë shqetësuese, kujdes me shpenzimet.

Binjakët

Ditë shumë e zakonshme dhe pa asgjë të veçantë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do vazhdoni ta jetoni jetën ashtu si t’iu vijë. Beqarët do kenë një ditë të mbushur me takime dhe emocione. Në planin financiar mos dëgjoni këshillat e të tjerëve, por veproni ashtu si ju mendoni në mënyrë që ta përmirësoni këtë sektor.

Gaforrja

Do jeni shumë kërkues ndaj partnerit/es tuaj sot dhe nuk do kënaqeni me aq sa ai do iu japë. Mendohuni njëherë se sa i keni dhënë ju atij. Beqarët nuk duhet të pranojnë asnjë takim për sot sepse personat që do ua kërkojnë këtë nuk do jenë të përshtatshëm për ta. Në planin financiar do filloni ta përmirësoni buxhetin.

Luani

Kujdes me xhelozinë e tepruar gjatë kësaj dite sepse mund të keni probleme serioze me partnerin/en. Mos kërkoni ta detyroni atë të qëndrojë vetëm pranë jush, por lëreni të dalë edhe me miqtë e ngushtë. Beqarët do vazhdojnë të jenë në kërkim, por nuk do e gjejnë personin e duhur. Financat do jenë në gjendje shumë më të mirë nga sa mendohej.

Virgjëresha

Edhe pse keni një lidhje të gjatë me partnerin/en tuaj, sot duhet të bëni kujdes me ato që do thoni. Ai që keni në krah nuk do jetë në humor të mirë dhe mund t’iu keqkuptojë. Beqarët nuk do kenë një ditë të favorshme dhe nuk do arrijnë të krijojnë lidhjen që kanë ëndërruar. Financat do përmirësohen ndjeshëm.

Peshorja

As mos e mendoni ta tradhtoni partnerin/en tuaj gjatë kësaj dite sepse reagimi i tij nuk do iu pëlqejë aspak. Nëse nuk e doni më mirë ja shprehni drejtpërdrejtë. Beqarët do kenë takime të ndryshme, por asnjeri nuk do ua mbushë mendjen aq sa për të krijuar një lidhje. Në planin financiar duhet të bëni shumë sakrifica.

Akrepi

Ditë e mbushur me surpriza të shumta kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Shfrytëzojeni ditën deri në sekondën e fundit dhe pranoni të bëni ndonjë çmenduri të vogël. Beqarët do kenë dashuri me shikim të parë. Situata financiare do jetë e favorshme edhe për të kryer ndonjë shpenzim më tepër.

Shigjetari

Një klimë goxha e ngrohtë do mbizotërojë gjatë kësaj dite në jetën tuaj sentimentale. Do e keni më të lehtë të flisni lirisht me partnerin/en dhe do i shprehni ndjenjat që para disa kohësh nuk keni mundur. Beqarët duhet të presin edhe disa ditë për të gjetur dashurinë. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë, bëni mirë të kujdeseni për shpenzimet.

Bricjapi

Dita e sotme do jetë e mirë për të dashuruarit edhe pse pasioni nuk do jetë aq i zjarrtë sa mendohej. Përfitoni për të folur me partnerin/en mbi të ardhmen. Beqarët do kenë shumë sukses në dashuri dhe do e gjejnë personin që do iu përshtatet më së miri. Në planin financiar do arrini të kryeni investimet e duhura dhe situata do jetë serish jo problematike.

Ujori

Planetët nuk do kenë ndikim shumë të madh gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, prandaj ju mund të bëni atë që dëshironi në mënyrë që ambienti të ngrohet më tepër. Beqarët do mbështeten gjithë kohës nga Marsi dhe do takojnë personin e ëndrrave. Rrethanat do jenë të përshtatshme edhe për të përmirësuar buxhetin.

Peshqit

Do bëni çmos që ta ruani qëndrueshmërinë dhe harmoninë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Edhe partneri/ja, pavarësisht se nuk do ketë shumë kohë të lirë, do mundohet t’ua bëjë qejfin. Beqarët do kenë takimin që aq shumë kanë pritur dhe do ndihen më së miri. Financat do jenë të mira, kështu që mund të kryeni investimet që keni menduar.