Gjatë dimrit lëkura “plaket më shpejt”, ja si ta mbani në formë dhe të hidratuar

Klima e ashpër e ftohtë dhe ajri i thatë gjatë dimrit mund ta lënë lëkurën në formë jo të mirë.

Përdorni këto këshilla për kujdesin e lëkurës gjatë dimrit, në mënyrë që të mund ta mbani lëkurën tuaj të shëndetshme dhe të hidratuar gjatë gjithë sezonit.

Vajrat natyralë që prodhon lëkura juaj ndihmojnë në mbrojtjen e saj dhe për ta mbajtur atë të shëndetshme. Është mirë të shmangni banjot dhe dushet e gjata dhe gjithashtu nuk duhet ta lani trupin shumë shpesh. Pas larjes ose dushit, thajeni dhe hidratoni lëkurën tuaj të lagur.

Mos harroni kremin kundër diellit. Vetëm për shkak se jashtë është ftohtë nuk do të thotë se dielli nuk po ndikon në lëkurën tuaj. Rrezet UV po ju godasin nga kënde të tjera.

Hidratoni lëkurën tuaj tërësisht. Kaloni në një hidratues me bazë vaji në dimër; lëkura juaj do ta vlerësojë atë. Merrni parasysh trajtimet me hidratues të thellë gjatë natës, të cilat mund të ndihmojnë veçanërisht në tharjen e zonave si duart, këmbët, bërrylat gjunjët dhe buzët.

Ndërroni pastruesin e fytyrës tuaj. Është një ide e mirë të merrni një pastrues me hidratues, veçanërisht nëse zgjedhja juaj e zakonshme përmban përbërës tharës si acid glikolik ose salicilik. Tonifikojeni dhe hidratoni brenda 30 sekondave nga përfundimi i pastrimit për të shmangur dehidratimin e mëtejshëm.

Lëkura e dimrit është më e brishtë, kështu që nëse keni një sëmundje të lëkurës si ekzema ose psoriasis, sigurohuni që të shmangni çdo irritues ose alergjen që e dini se e irritojnë gjendjen tuaj.