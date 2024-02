Si të kontrolloni emocionet gjatë ciklit menstrual

Na vjen keq ta pranojmë, por të gjitha bëhemi pak të çmendura gjatë asaj periudhe të muajit. Kemi ‘urryer’ çdo djalë që na ka thënë se jemi të ndjeshme për shkak të periodave , por thellë-thellë ne e dimë se kjo është e vërtetë. Megjithatë ja disa gjëra që mund t’ju ndihmojnë ju të kontrolloni emocionet gjatë asaj periudhe të muajit dhe t’jua bëjnë gjërat edhe më të thjeshta.

1- Bëni diçka që ju relakson, si psh: Joga

Stresi i punës, shkollës apo lidhjes suaj i bën emocionet edhe me të forta ndaj ju duhet të relaksoheni në mënyrë që të largoheni pak nga problemet e ditës. Mund të meditoni, të bëni joga nëse doni të ndjeheni të qeta, por mund të praktikoni kick-box ose të bëni vrap nëse doni të shfryni mërzitjen.

2 – Shmangni dëshirën për të ngrënë të ëmbla

Nuk duhet të ndiheni të frikësuara për ta trajtuar mirë veten gjatë periodave, por kjo nuk do të thotë t’i futeni me kokë kafeinës dhe ëmbëlsirave. Këto e bëjnë stomakun tuaj të ndihet keq ndaj më mirë hani porcione të vogla të herë pas hershme. Kjo do t’ju bëjë të ndiheni më mirë psikologjikisht dhe si rrjedhim do të përmirësojë edhe gjendjen tuaj shpirtërore.

3 – Mallko periodat, jo veten:)

Nëse do të përfundoni duke i ulëritur të dashurin tuaj për një idiotësi ose do të qani me një video në Youtube kuptojeni që është faji i periodave. Thjesht kërkojini falje partnerit për çfarë thatë dhe bëjeni të kuptoj se nuk i mendoni vërtet ato fjalë.

4 – Mos kini frikë të qani

Nëse ndjeni nevojën për të derdhur lot atëherë bëjeni. Nuk ka asgjë të keqe të derdhësh lot ndonëse nuk ia ke fare idenë se për çfarë po qani. Është një mënyrë për të çliruar stresin ndaj më mirë qani sesa t’i mbani lotët. Mos u ndjeni fajtore për këtë sepse i ndodh të gjithave në këtë periudhë të muajit.

5 – Qëndro brenda dhe bëhuni anti-sociale nëse dëshiron

Ju nuk duhet të mbylleni brenda gjatë kësaj periudhe por nëse nuk jeni në gjendje të dilni me miqtë tuaj, mos e sforconi veten për të qenë e shoqërueshme. Nuk ka asgjë të keqe të qëndrosh në krevat duke parë filma. Nëse kjo ju bën të ndiheni mirë, bëjeni.

6 – Merrni më shumë kalcium

Kalciumi është një mënyrat më të mira për të shpëtuar nga dhimbjet e barkut. Ndaj nëse nuk pushoni së qari nga dhimbjet, provoni të shtoni më shumë kalcium në dietën tuaj. Kjo do ta bëjë trupin tuaj të ndihet më mirë dhe si rrjedhim do të rregullojë gjendjen tuaj shpirtërore.