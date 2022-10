OBSH ngre alarmin, tuberkulozi po rikthehet mbarë botën

Pas vitesh në harresë, tuberkulozi është sërish në rritje për shkak të pandemisë Covid-19 dhe kufizimeve të saj, të cilat kanë reduktuar testimin dhe aksesin në kujdes, paralajmëron Organizata Botërore e Shëndetësisë , duke përmendur 1.6 milionë vdekje në mbarë botën në vitin 2021 .

Sipas raportit vjetor të OBSH-së, 10.6 milionë njerëz u sëmurën në vitin 2021 nga tuberkulozi, një sëmundje e shkaktuar nga një bakter që sulmon kryesisht mushkëritë, një rritje prej 4.5% në një vit.

Gjithashtu, shkalla e incidencës së sëmundjes (rastet e reja për 100,000 banorë në vit) u rrit me 3.6% midis 2020 dhe 2021, pasi ra me gati 2% në vit gjatë dy dekadave të fundit.

Rajonalisht, shkalla e incidencës së TB-së u rrit midis 2020 dhe 2021 kudo në botë, përveç në Afrikë ku ndërprerjet e shërbimit shëndetësor të lidhura me pandeminë Covid-19 kishin pak ndikim në numrin e njerëzve të diagnostikuar me sëmundje.

Në nivel global, numri i përllogaritur vjetor i vdekjeve nga tuberkulozi ra midis 2005 dhe 2019, por vlerësimet për 2020 dhe 2021 sugjerojnë se kjo prirje është përmbysur.

OKB-ja vlerëson numrin e vdekjeve vitin e kaluar në 1.6 milionë, një kthim në nivelet e vitit 2017 . Kjo paraqet një rritje prej më shumë se 14% krahasuar me vitin 2019, kur kjo sëmundje infektive kishte vrarë 1.4 milionë njerëz (1.5 milionë në vitin 2020).

Shumica e rritjes së vlerësuar të vdekjeve vitin e kaluar u regjistrua në katër vende: Indi, Indonezi, Mianmar dhe Filipine .

Incidenca e tuberkulozit rezistent ndaj ilaçeve u rrit gjithashtu – me 3% midis 2020 dhe 2021 – me 450,000 raste të reja të TB rezistente ndaj rifampicinës në 2021.

Varfëria dhe kequshqyerja

Sipas OBSH-së, “është hera e parë në shumë vite që raportohet një rritje e pacientëve me TB, si dhe TB rezistente ndaj ilaçeve .”

Pandemia e Covid-19 ka ngadalësuar shumë përparimin në luftën kundër tuberkulozit. Ringjallja e TB-së në fakt rrezikon strategjinë e vendosur nga OBSH-ja, e cila synon të reduktojë vdekjet nga sëmundja me 90% dhe shkallën e incidencës së TB-së me 80% deri në vitin 2030, krahasuar me vitin 2015.

Megjithatë, agjencia nuk po heq dorë nga shpresa , edhe nëse vlerëson se tuberkulozi do të vazhdojë trendin e tij rritës në vitin 2022.

OBSH nënvizon se nevoja për veprim është bërë edhe më urgjente për shkak të kontekstit të luftës në Ukrainë, konflikteve të ndezura në pjesë të tjera të botës, krizës globale energjetike dhe rreziqeve për sigurinë ushqimore, pasi këta elementë “ka të ngjarë të jenë më tej. përkeqësojnë disa nga përcaktuesit e rëndësishëm të TB, siç janë nivelet e të ardhurave dhe kequshqyerja.”

Në vitin 2019, tuberkulozi ishte shkaku i 13-të kryesor i vdekjeve në mbarë botën dhe shkaku kryesor i vdekjeve nga një sëmundje infektive. Që nga viti 2020, ai është bërë shkaku i dytë kryesor i vdekjeve nga sëmundjet infektive, pas Covid-19 dhe përpara SIDA-s, thuhet në raport.

Shumica e njerëzve që zhvilluan TB vitin e kaluar ishin në Azinë Juglindore (45%), Afrikë (23%) dhe rajonin e Paqësorit Perëndimor (18%). Tetë vende përbëjnë më shumë se dy të tretat e rasteve globale: India, Indonezia, Kina, Filipinet, Pakistani, Nigeria, Bangladeshi dhe Republika Demokratike e Kongos.