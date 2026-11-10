Cila është data më e përshtatshme për të ngritur bredhin e festave?

Cila është data më e përshtatshme për të ngritur bredhin e festave?

Dekorimi i bredhit të Krishtlindjes mbetet një ndër zakonet më të dashura të sezonit festiv, por shpesh lind pyetja se cili është çasti më i përshtatshëm për ta sjellë këtë traditë në shtëpi.

Sipas zakonit, pema ngrihet në 1 dhjetor, duke shënuar kështu fillimin e atmosferës së festave. Megjithatë, një pjesë e madhe e njerëzve preferojnë ta vendosin që në ditët e fundit të nëntorit, ndërsa disa të tjerë zgjedhin të presin nisjen e Adventit, pra katër javë përpara Krishtlindjes.

Të lidhura

None found

Në thelb, nuk ekziston ndonjë datë fikse që duhet respektuar. Momenti ideal është ai kur ju vetë ndjeni nevojën për të sjellë më shumë ngrohtësi, shkëlqim dhe shpirt festiv në ambientin tuaj.

E sigurt është se sa më shpejt të vendoset bredhi, aq më gjatë mund të shijohet magjia e Krishtlindjes!


Shtuar 10.11.2026 17:39

Horoskopi 11 Nëntor 2026, zbuloni çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot

Horoskopi 11 Nëntor 2026, zbuloni çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot
Shkollat në Angli do t’ua ndalojnë nxënësve përdorimin e telefonave gjatë gjithë ditës

Shkollat në Angli do t’ua ndalojnë nxënësve përdorimin e telefonave gjatë gjithë ditës
Bisedat në makinë i bëjnë fëmijët të hapen më shumë me prindërit sesa darkat familjare

Bisedat në makinë i bëjnë fëmijët të hapen më shumë me prindërit sesa darkat familjare
Cili ushqim rekomandohet kur ju merr uria para gjumit?

Cili ushqim rekomandohet kur ju merr uria para gjumit?
Pse gjumi cilësor është i rëndësishëm për shëndetin

Pse gjumi cilësor është i rëndësishëm për shëndetin
Horoskopi 10 Nëntor 2026, zbuloni çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot

Horoskopi 10 Nëntor 2026, zbuloni çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot
Çfarë e bën një parfum kaq të kushtueshëm: Aroma apo shishja që e mban?

Çfarë e bën një parfum kaq të kushtueshëm: Aroma apo shishja që e mban?
Pse inteligjenca nuk sjell gjithmonë para? Mësimi i lashtë hebraik për rëndësinë e veprimit

Pse inteligjenca nuk sjell gjithmonë para? Mësimi i lashtë hebraik për rëndësinë e veprimit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet