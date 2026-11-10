Cila është data më e përshtatshme për të ngritur bredhin e festave?

Dekorimi i bredhit të Krishtlindjes mbetet një ndër zakonet më të dashura të sezonit festiv, por shpesh lind pyetja se cili është çasti më i përshtatshëm për ta sjellë këtë traditë në shtëpi.
Sipas zakonit, pema ngrihet në 1 dhjetor, duke shënuar kështu fillimin e atmosferës së festave. Megjithatë, një pjesë e madhe e njerëzve preferojnë ta vendosin që në ditët e fundit të nëntorit, ndërsa disa të tjerë zgjedhin të presin nisjen e Adventit, pra katër javë përpara Krishtlindjes.
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Në thelb, nuk ekziston ndonjë datë fikse që duhet respektuar. Momenti ideal është ai kur ju vetë ndjeni nevojën për të sjellë më shumë ngrohtësi, shkëlqim dhe shpirt festiv në ambientin tuaj.
E sigurt është se sa më shpejt të vendoset bredhi, aq më gjatë mund të shijohet magjia e Krishtlindjes!