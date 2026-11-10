Dhjetë spanjollët me pagat më të larta në futboll: Barcelona zë gjysmën e listës, Rodri kryeson

Të dhënat e publikuara nga “Tribuna.com” tregojnë se Rodri është spanjolli me pagën më të lartë në futboll, me 27 milionë euro në vit, ndërsa Barcelona dominon dhjetëshen me pesë lojtarë.
Nëntë nga dhjetë futbollistët e listës luajnë në Spanjë dhe vetëm njëri aktivizohet jashtë vendit. Renditja është hartuar sipas shtetësisë së lojtarëve, jo sipas pagave më të larta në përgjithësi në La Liga.
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Fermin Lopez e mbyll dhjetëshen me 10.42 milionë euro në sezon. Ai është i pari nga pesë emrat e Barcelonës dhe ka të njëjtat të ardhura vjetore si Aymeric Laporte dhe Dani Carvajal, ndaj pozitat tetë, nëntë dhe dhjetë nuk dallohen nga ana financiare.
Diferenca mes tij dhe lojtarit të parë që mbetet jashtë liste, Inigo Martinez, është vetëm 220 mijë euro; Martinez raportohet se përfiton 10.2 milionë euro në vit.
Barcelona ka pesë përfaqësues, por pagat e tyre janë shumë të ndryshme: nga 10.4 milionë euro që merr Fermin Lopez deri në 27 milionë euro të Rodrit.
Dani Carvajal është përfaqësuesi i Getafes në këtë renditje dhe fiton 10.42 milionë euro në vit, njësoj si Laporte dhe Fermin Lopez. Ai bën pjesë në grupin e tre mbrojtësve që përfshihen në dhjetëshen spanjolle.
Aymeric Laporte, mbrojtësi i Athletic Bilbaos, përfiton gjithashtu 10.4 milionë euro në vit dhe renditet i dyti i klubit bask në listë, pas Nico Williams. Hendeku ndërmjet pagave të tyre është 6.7 milionë euro në vit.
Përveç Barcelonës, Athletic Bilbao është i vetmi klub që ka më shumë se një futbollist në këtë dhjetëshe.
Pedri, me 12.5 milionë euro në vit, është lojtari i katërt i Barcelonës në listë. Brenda grupit të spanjollëve katalanas ai radhitet pas Rodrit, Lamine Yamalit dhe Dani Olmos, ndërsa paga e tij është 2 milionë euro më e lartë se ajo e treshes së fundit.
Ferran Torres, i vetmi futbollist që luan jashtë Spanjës, aktivizohet te Paris Saint-Germain dhe fiton 13.6 milionë euro në vit. Kjo shumë është 1.1 milionë euro më shumë se paga e Pedrit dhe 940 mijë euro më pak se ajo e Marc Cucurellas.
Marc Cucurella është mbrojtësi më i paguar në këtë renditje, me 14.5 milionë euro në vit, dhe njëkohësisht i vetmi përfaqësues i Real Madridit në dhjetëshe. Ai fiton 4.1 milionë euro më shumë se Aymeric Laporte dhe Dani Carvajal, që kanë të njëjtin nivel page. Emra të tjerë të Real Madridit, si Dean Huijsen dhe Alvaro Carreras, përfshihen në 20 spanjollët më të paguar, por nuk e kalojnë pragun prej 10.4 milionë eurosh në vit.
Dani Olmo zë vendin e katërt me 15.6 milionë euro në sezon. Ai është i treti i Barcelonës në katër pozicionet e para, fiton më shumë se Pedri dhe Fermin Lopez, por mbetet pas Rodrit dhe Lamine Yamalit. Diferenca me Pedrin është 3.1 milionë euro në vit.
Nico Williams, sulmuesi i Athletic Bilbaos, është lojtari më i paguar jashtë Barcelonës dhe i treti në renditje me 17.1 milionë euro në vit. Paga e tij tejkalon me 1.5 milionë euro atë të Dani Olmos dhe me 6.7 milionë euro atë të shokut të tij të skuadrës, Aymeric Laporte. Të dy përfaqësuesit e Athletic Bilbaos marrin së bashku 27.6 milionë euro në vit.
Lamine Yamal, me 22.9 milionë euro në vit, është sulmuesi më i paguar i listës dhe i dyti në renditjen e përgjithshme. Ai ka një epërsi prej 5.7 milionë eurosh ndaj Nico Williams. Yamal dhe Rodri, si dy emrat kryesorë të Barcelonës, përfitojnë bashkërisht 50 milionë euro në vit, shifër kjo që i kalon pagat e kombinuara të dy lojtarëve të Athletic Bilbaos dhe të lojtarit të vetëm të Real Madridit në këtë dhjetëshe.
Në krye qëndron Rodri me 27 milionë euro në vit. Mesfushori i Barcelonës ka 4.1 milionë euro më shumë se Lamine Yamal dhe 9.8 milionë euro më shumë se Nico Williams, i treti në listë. Ai është gjithashtu mesfushori më i paguar, duke lënë pas edhe Dani Olmon e Pedrin te Barcelona. Kështu, Rodri jo vetëm që mban vendin e parë, por i siguron Barcelonës dy vendet e para në listën e dhjetë spanjollëve me pagat më të larta.