Çfarë e bën një parfum kaq të kushtueshëm: Aroma apo shishja që e mban?

Një shishe e vogël parfumi mund të përmbledhë mijëra lule, materiale të çmuara dhe vite përvoje. Megjithatë, pas çmimeve më të larta shpesh qëndron edhe diçka tjetër përveç aromës.
Ndërsa disa parfume shiten për qindra ose mijëra euro, vlera e disa shisheve të veçanta ka kaluar një milion dollarë. Kjo ngre pyetjen se sa paguhet për përbërësit dhe mjeshtërinë, e sa për diamante e zbukurime.
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Shembujt e paraqitur nga Quartz dhe të dhënat e përditësuara të vitit 2026 tregojnë se, në parfumerinë luksoze, çmimi i aromës duhet dalluar nga ai i shishes. Kjo e fundit mund të ketë vlerë si objekt koleksionimi.
Lëndë të para nga miliona lule
Sigurimi i disa përbërësve natyrorë kërkon sasi të mëdha lëndësh të para. Prodhuesi dsm-firmenich thotë se për të nxjerrë një kilogram ekstrakt të përqendruar jasemini duhen rreth 660 kilogramë lule, ose afërsisht gjashtë milionë lule.
Ndër materialet e çmuara në parfumerinë luksoze përfshihen edhe irisi, trëndafili, druri i sandalit dhe oudi. Sidoqoftë, kostoja e një përbërësi nuk garanton cilësinë e parfumit: rëndësi kanë formula, harmonia mes notave dhe zhvillimi i aromës në lëkurë.
Mjeshtëria pas kompozimit
Krijimi i një parfumi kërkon njohuri për shumë përbërës dhe për mënyrën si ndikojnë te njëri-tjetri. Sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Aromave (IFRA), përgatitja e një parfumieri profesionist mund të marrë shtatë deri në dhjetë vjet.
Që notat e para, zemra e aromës dhe notat bazë të krijojnë një tërësi harmonike, duhen prova, rregullime dhe përvojë. Megjithatë, puna e parfumierit nuk shpjegon gjithmonë e vetme çmimin e lartë.
Kur shishja vlen më shumë se përmbajtja
Rasti i DKNY Golden Delicious e bën të qartë këtë dallim. Në vitin 2011, marka dhe argjendari Martin Katz krijuan një shishe unike me diamante e gurë të tjerë të çmuar, të vlerësuar në një milion dollarë. Parfumi në variantin e zakonshëm shitej ndërkohë për rreth 50 dollarë.
Një tjetër shembull është Shumukh i The Spirit of Dubai. Kur u prezantua në vitin 2019, për të u shpall një çmim prej 1,295 milionë dollarësh. Guinness World Records njofton se shishja ka 3.571 diamante dhe, bashkë me bazamentin, është 1,97 metra e lartë. Shuma e shpallur për krijimin nuk përbën një shitje të verifikuar publikisht.
Rekordi i Guinness dhe mbi 2.000 diamante
Si parfumin më të shtrenjtë të ofruar komercialisht, Guinness World Records regjistron Clive Christian No. 1 Imperial Majesty. Edicioni i prezantuar në vitin 2005 përbëhej nga dhjetë shishe 500-mililitërshe, secila me çmim 205.000 dollarë sipas vlerës së asaj kohe. Shishet e kristalit Baccarat zbukuroheshin me detaje ari dhe nga një diamant pesëkaratësh.
Clive Christian ka krijuar edhe No. 1 Passant Guardant, me mbi 2.000 diamante dhe punime ari 24-karatësh. Prodhuesi nuk ka publikuar një çmim të konfirmuar për të; parfumi ofrohet sipas kërkesës.
Nga ana tjetër, Morreale Paris pretendon se një krijim Le Monde sur Mesure u shit në vitin 2018 për mbi 1,5 milion dollarë. Shitja me këtë vlerë nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Një çmim luksi i publikuar sot
Shembuj të kushtueshëm gjenden edhe mes produkteve të ofruara sot. Në faqen zyrtare amerikane të Louis Vuitton, The Ultimate Flacon – L’Immensité shfaqet me çmim 18.400 dollarë. Ai përmban një litër parfum në një shishe kristali Baccarat, të projektuar nga Marc Newson dhe të paraqitur si objekt artistik.
A do të thotë çmim më i lartë aromë më jetëgjatë?
Jo patjetër. Kohëzgjatja e një parfumi ndikohet nga përbërja, përqendrimi dhe veçoritë e lëkurës. Një aromë më pak e kushtueshme mund të qëndrojë më gjatë se një aromë luksoze.
Përpara blerjes, prova në lëkurë dhe përputhja me shijen personale mund të jenë më të vlefshme se emri i markës. Dikush e çmon shishen si vepër arti, ndërsa dikush tjetër vlerëson mbi të gjitha aromën. Parfumi më i shtrenjtë nuk është medoemos zgjedhja më e mirë: në çmim mund të përfshihen edhe historia, rrallësia dhe prestigji i tij.