Zelensky-Perëndimit: Paralajmëroni Rusinë se nëse më sulmon mua në Kiev, Kremlini do të goditet menjëherë

Perëndimi duhet të paralajmërojë Moskën se nëse fillon një sulm bërthamor në selinë e qeverisë ukrainase në Kiev, atëherë qendra vendimmarrëse ruse, Kremlini, do të goditet, tha Volodymyr Zelensky në një intervistë për televizionin kanadez.

“Sa i përket përdorimit të armëve bërthamore do të jap një shembull. Tani ulemi dhe dëgjojmë thirrjet e vazhdueshme që Rusia të godasë qendrën e vendimmarrjes në Ukrainë. Si duhet të reagojë planeti? Nuk ka rëndësi nëse Ukraina i përket NATO-s apo jo. Kjo po ndodh në Evropë. Askush nuk ka të drejtë të zhvasë si një terrorist”, shpjegon presidenti ukrainas në intervistën e tij, sipas Pravda.

Dhe ai vazhdon: “Nëse mesazhi është se qendra e vendimmarrjes do të goditet, njerëzit duhet të përgjigjen kështu: “Shiko, nëse goditet Bankova, (rruga ku ndodhen shumë ndërtesa qeveritare në Kiev), atëherë do të ketë një goditje ku je, ai që jep urdhër për të vrarë njerëz. Nëse e bën këtë, atëherë në një sekondë, pavarësisht nga rezultati i goditjes, qendra jote vendimmarrëse, në vendin tënd, do të goditet.”

Në rrjetet CTV dhe CBC, Zelensky theksoi gjithashtu se Ukraina jeton me një fqinj “i cili e kupton vetëm forcën.”/Abcnews.al/