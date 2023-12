Zelenskiy anulon planin për t’iu drejtuar ligjvënësve amerikanë

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskiy, anuloi planet t’u lidhur drejtpërdrejt me video me ligjvënësit amerikanë për t’u bërë thirrje atyre që të miratojnë ndihmat për vendin e tij, ndërsa një betejë partiake lidhur me politikat amerikane të imigracionit kërcënon të minojë kërkesën e Presidentit Joe Biden për miliarda dollarë ndihma për Ukrainën në luftën e saj kundër Rusisë.