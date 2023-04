Vrau vajzën dhe dhëndrin në Australi, shqiptari kërkon ulje të dënimit

Osman Shaptafaj i cili vrau vajzën e tij dhe burrin e saj në shtëpinë e çiftit në Australi ka kërkuar ulje të dënimit.

Në mëngjesin e 31 dhjetorit të vitit të kaluar, Osman Shaptafaj qëlloi për vdekje vajzën dhe dhëndrrin e tij, teksa teksa po hynin në shtëpinë e familjes Musai në Yarraville.

Vajza e tij Lindita 25 vjeçe vdiq në vendin e ngjarjes, ndërsa Veton 29 vjeç, vdiq të nesërmen në spital. Osman Shaptafaj u dënua me dy burgime të përjetshme pasi u deklarua fajtor për vrasjen e vajzës së tij, Lindita Musai, 25 vjeç dhe bashkëshortit të saj, Veton Musai, 29 vjeç, në shkurt të vitit të kaluar, me një periudhë pa lirim me kusht prej 35 vitesh.

Në Gjykatën e Apelit në Melburn, avokati i Shaptafajt, Rishi Nathëani, argumentoi se klienti i tij kishte marrë dënimin maksimal pavarësisht se kishte të drejtën e një zbritjeje për shkak të deklarimit të tij, paaftësisë dhe ndikimit të një dënimi me burg gjatë Covid-19. Edhe pse kërkuar një dënim më të lehtë, kjo gjë nuk u pranua nga Apeli./albeu.com/