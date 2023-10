VOA: A po përpiqen Shtetet e Bashkuara dhe Kina të zbusin marrëdhëniet mes tyre?

Me një ton të pazakontë pajtues, Presidenti kinez Xi Jinping bëri thirrje në në mesazh për bashkëpunim më të afërt dhe marrëdhënie më të qëndrueshme ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, të bazuar në respekt të ndërsjellë dhe bashkëjetesë paqësore.

Mesazhi, i përfshirë në një letër drejtuar të martën Komitetit Kombëtar për Marrëdhëniet SHBA-Kinë me seli në New York, vjen në një kohë kur pritet një takim i mundshëm mes Presidentit kinez dhe Presidentit Joe Biden në San Francisko në takimin e organizatës për Bashkëpunimin Ekonomik Azi-Paqësor në nëntor.

Në letër, Presidenti Xi tha se “si dy shtete të mëdha në botë, paqja botërore, zhvillimi dhe e ardhmja e njerëzimit do të varet nga fakti nëse Kina dhe Shtetet e Bashkuara do ta gjejnë mënyrën e duhur për t’u kuptuar me njëra tjetrën.”