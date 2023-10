VIDEO/ Rusia “gati” për një sulm bërthamor nga toka, ajri dhe deti

Rusia kreu me sukses stërvitjet e sulmit bërthamor. Siç thuhet në një deklaratë të Kremlinit, Rusia ka testuar aftësinë e saj për të nisur një sulm masiv bërthamor, nga toka, ajri dhe deti, në përgjigje të një sulmi të mundshëm kundër saj.

“Lansimet testuese të raketave balistike dhe raketave të lundrimit u kryen gjatë një stërvitjeje”.

🛑 *Russia launches the Yars intercontinental nuclear missile in a nuclear test* ⭕ *The Russian nuclear maneuvers surprised everyone because Russia did not inform the United States of America as it always does. pic.twitter.com/je1aDxpE3r

