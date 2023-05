VIDEO/ Granit Xhaka u jep lamtumirën tifozëve të Arsenalit

Granit Xhaka i ka dhënë lamtumirën Arsenalit, pas ndeshjes së fundit të zhvilluar në Premier League.

Ylli shqiptar me pasaportë zvicerane shënoi dy gola në fitoren 5-0 ndaj Wolverhampton Wanderers në ndeshjen e fundit për edicionin 2022/23.

Pas përfundimit të takimit, Xhaka u ka dhënë lamtumirën tifozëve të Arsenalit, duke bërë një ecje të shkurtër në fushë.

Ai kishte të pranishëm edhe fëmijët e tij në fushë, ndërsa pritet që t’i bashkohet Bayer Leverkusenit.

Transferimi i tij te skuadra e Bundesligës pritet të kushtojë 15 milionë euro, ndërsa prezantimi i tij pritet të ndodhë gjatë muajit të ardhshëm.

🚨 Granit Xhaka walking around the stadium as he says goodbye to the Emirates and that Arsenal fans. His family including his wife and kids are also with him, we wish you well, Granit ❤️pic.twitter.com/bZLAxOoznH

— afcsphere (@afcsphere) May 28, 2023