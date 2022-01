Covid-19 nuk “fal” as Xhakën

Lojtari shqiptar, Granit Xhaka nuk i ka shpëtuar infektimit me covid-19, teksa në testet e bëra ka rezultuar pozitiv.

Arsenali ka konfirmuar se Granit Xhaka dhe Folarin Balogun janë infektuar me covid-19 dhe nuk do të jenë të pranishëm në ndeshje kundër Nottingham, e vlefshme për Fa Cup.

Xhaka dhe Balongu janë izoluar menjëherë, dhe do të vazhdojnë rikuperimin e tyre për 10 ditë./ h.ll/albeu.com

⚠️ Granit Xhaka and Folarin Balogun miss today’s match after testing positive for Covid, while Emile Smith Rowe and Takehiro Tomiyasu are absent due to a tight groin and tight right calf respectively pic.twitter.com/te5BvmE77G

