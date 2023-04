Vepra arti! Këto janë pesë pasaportat më të bukura në botë

Mund të mos jenë më të fuqishmet, por sigurisht që janë pasaportat më të bukura që kemi parë.

Ashtu si disa pasaporta janë më të forta se të tjerat, ashtu edhe disa janë më të bukura se të zakonshmet. Nëse keni qëndruar në një radhë aeroporti, mund të keni vënë re disa pasagjerë nga vende të tjera që mbajnë pasaporta të zeza, blu ose të kuqe, të cilat janë disi me zbukurime.

Dizajnerë nga e gjithë bota kanë arritur t’i transformojnë këto pasaporta nga dokumente të mërzitshme ligjore në vepra arti novatore dhe emocionuese që reklamojnë elementët më të mirë të një destinacioni. Le të shohim pesë më të bukurat.

Norvegjia



Nëse shfletoni faqet e pasaportës norvegjeze, do të shihni gjithçka, nga gjiret dhe malet deri te liqenet, lumenjtë dhe pyjet. Nën dritën, këto faqe gjallërohen me imazhe të qiellit të natës dhe dritave veriore. Pasaporta rinovoi identitetin e saj në vitin 2020, me një dizajn dhe pamje të re. Sigurisht që bie në sy kopertina e saj me ngjyra me germa të arta.

Zelanda e Re

View this post on Instagram A post shared by Green Earth Tourism 🌍 (@greenearthtourism)

Përveçse ka një nga pasaportat më të fuqishme në botë, Zelanda e Re ka edhe një nga më të bukurat. Sfondi i zi krijon një kontrast të mrekullueshëm me shkronjat dhe ilustrimet e tij argjendi. Nëse shikoni nga afër, do të shihni fier argjendi në anët, një bimë që gjendet në Zelandën e Re dhe konsiderohet një simbol i forcës dhe qëndrueshmërisë. Tifozët e kriketit mund të jenë të njohur me simbolin pasi shfaqet dukshëm në fanellat e ekipeve të kriketit të vendit.

Belgjika

Pasaporta belge u ridizajnua në janar 2022. Edhe pse kopertina e kuqe ruan stemën tradicionale të vendit prej ari dhe kufirin e stampuar, faqet e brendshme ofrojnë një prekje më interesante. Në pasaportën e vjetër, faqet ishin zbukuruar me ilustrime të vendeve të famshme, por tani ato janë zëvendësuar nga personazhe të njohura nga komike belge. Pra, mos u habitni nëse shihni TinTin ose Smurfët!

Japonia



Pasaporta japoneze, e cilësuar si pasaporta më e fuqishme në botë për vitin 2023, u jep mbajtësve të saj akses pa viza në 193 vende. Mbulesa e saj është minimale, me një lule të artë në sfond të kuq. Historikisht, Familja Perandorake Japoneze njihej si “Froni i Krizantemës” dhe krizantema ka qenë gjithmonë stema perandorake. Edhe pse jo aq popullore në mbarë botën sa sakura, kjo lule ende përfaqëson monarkinë japoneze edhe sot.

Australia

Në qendër të pasaportës blu të Australisë është mburoja e Commonwealth, e cila përshkruan dy nga kafshët më të dashura të vendit: kangurin dhe emu, duke mbajtur një mburojë që përfaqëson gjashtë shtetet e tij. Australia është vendi i parë që përdor teknologjinë 3M™ Color Floating Image në pasaportat e saj. Kur faqet anohen në një kënd të caktuar nën dritë, imazhet e stilizuara të kangurit duket se dalin nga brenda.