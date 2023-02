Ukraina: Moska ka dyfishuar numrin e anijeve në Detin e Zi, po përgatit një sulm

Ushtria ukrainase tha se Rusia dyfishoi numrin e anijeve të vendosura në mënyrë aktive në Detin e Zi dhe parashikoi se kjo mund të ishte një përgatitje për më shumë sulme raketore, sipas The Guardian.

“Në Detin e Zi, flota e anijeve luftarake është dyfishuar që nga e enjtja: tani ka tetë anije,” tha komanda ushtarake në rajonin jugor në një përditësim në Facebook.

“Kjo mund të tregojë se sulmet me raketa po përgatiten nga dronët”, tha ai.

Një nga anijet është një fregatë e armatosur me tetë raketa Kalibr, tha komanda ushtarake e Jugut.

Ndërkohë, presidenti ukrainas Voldymyr Zelensky tha se ishte i bindur se Vladimir Putin herët a vonë do të vritet nga rrethi i tij: “Me siguri do të ketë një kohë kur brishtësia e regjimit të Putinit do të ndihet brenda Rusisë. Grabitqarët do të hanë grabitqarin. Ata do të gjejnë një arsye për të vrarë vrasësin, por do t’u duhet një arsye,” i tha Zelensky gazetarit Dmytro Komarov i cili bëri një dokumentar një vit pas pushtimit rus të Ukrainës.

Zelenskit tregoi për herë të parë apartamentin modest ku ka jetuar që nga fillimi i pushtimit rus.

Vend i ndryshëm nga bunkeri i tij. Dokumentari tregon apartamentin e vogël në rrugën Bankova, garderobën ushtarake të presidentit, një foto me fëmijët dhe gruan e tij.

“Unë kam atë që përdor për të shkuar në front, kam një gardërobë të vogël këtu. Janë gjithmonë të njëjtat rroba,” tha Zelensky, i cili e ndërroi kostumin e presidentit me pantallona dhe xhup ushtarak në ditët e para të luftës.

Më pas kreu i shtetit tregoi të vetmen xhaketë të errët në dollapin e tij: “Një xhaketë që pret fitoren e Ukrainës”.

Vërejtjes së Komarovit se gjatë vitit të kaluar Zelensky ka ndryshuar shumë në pamje, veçanërisht në sytë e tij, presidenti u përgjigj: “Unë nuk mund t’u jap urdhra syve“./Albeu.com/