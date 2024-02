Tronditëse/ Shtatë të rinj p*ërdhunojnë një 13-vjeçare para syve të të dashurit

Një ngjarje brutale ndodhi mbrëmjen e 30 Janarit, në një nga kopshtet publike më të famshme në Catania, Villa Bellini e shekullit të tetëmbëdhjetë, shtatë persona kanë p*ërdhunuar një 13-vjeçare.

Kjo rrugë, ishte ruajtur nga policia për ditë të tëra për festën e shenjt mbrojtës Sant’Agata.

Shtatë persona të gjithë shumë të rinj dhe me origjinë egjiptiane, kanë ndjekur një 13-vjeçare me të dashurin e saj 17-vjeç teksa afroheshin në tualetet publike, ku pritën derisa të mos kishte njeri përreth dhe më pas i detyruan të futeshin në tualet.

Brenda banjës të rinjtë p*ërdhunuan vajzën, ku disa prej tyre shikonin nga muri ndarës i tualetit.

E reja përjetoi 30 minuta terror. Ajo u përpoq në çdo mënyrë të mbrohej dhe vazhdimisht thërriste “të lutem, të lutem, mos më lëndo, më lër të shkoj…”.

Më pas, me dhimbje dhe tronditje, duke përfituar nga një moment shpërqendrimi nga sulmuesit, me forcën e dëshpërimit, ajo arriti të çlirohej dhe të arratisej me të dashurin e saj në rrugën kryesore të Katanias, nëpërmjet Etneas.

Disa kalimtarë e kanë ndihmuar dhe kanë lajmëruar policinë. 13-vjeçarja u dërgua në spitalin Cannizzaro dhe u ekzaminua.

Shenjat e dhunës ishin të dukshme. Djali që ishte me të u ngurtësua nga frika dhe tronditja.

Edhe pse ishte e tronditur dhe e tmerruar, viktima e cilësuar nga hetuesit si një adoleshente e guximshme dhe shumë e vendosur, nuk hezitoi dhe zgjodhi të raportonte, duke i treguar ushtarakëve me detaje se çfarë i kishte ndodhur hap pas hapi.

Çifti përshkroi sulmuesit, por kamerat që monitoruan kopshtin komunal dhanë një kontribut themelor në identifikimin e të shtatë personave.

Nga pamjet u kuptua menjëherë se ata ishin djem shumë të vegjël dhe se të gjithë ishin të huaj.

Në atë moment hetimet u zhvendosën në qendrat e qytetit për të miturit e pashoqëruar.

Brenda pak orësh u identifikuan autorët e moshës 15-19 -vjeç. Njëri është njohur edhe nga viktima.

Dyshimet e policisë më pas u vërtetuan nga hetimet shkencore. Personeli i specializuar i Komandës Provinciale të Katanias arriti të identifikojë lëngun e pështymës dhe spermës në rrobat e 13-vjeçares në më pak se 24 orë, gjurmë të analizuara më pas nga RIS Messina.

ADN-ja e nxjerrë korrespondonte me atë të një prej të miturve të akuzuar nga vajza. Një prej të arrestuarve më pas ka rrëfyer dhe konfirmuar historinë e vajzës, duke i dhënë hetuesve elementë të dobishëm për të inkuadruar bashkëpunëtorët.

Të shtatë egjiptianët mbërritën ilegalisht në Itali vite më parë dhe duke qenë se ishin të gjithë të mitur të pashoqëruar, iu besuan komuniteteve rezidenciale që u kujdesën për studimin e tyre dhe për t’i gjetur punë.

Mëngjesin e djeshëm zv/prokurori i Prokurorisë Publike të Katanias Sebastiano Ardita dhe Prokuroria për të Mitur, urdhëruan arrestimin e të gjithëve.

Gjashtë u gjurmuan pas disa orësh, i fundit u bllokua në komunitet ndërsa po përpiqej të mblidhte gjërat për të shpëtuar.