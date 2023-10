Të pathënat e negociatave, kush ndikoi në lirimin e pengjeve nga Hamasi, dilemat e Izraelit

Frank Gardner-BBC

Që nga momenti kur filloi kriza mes Hamasit dhe Izraelit, ishte një vend që do të konsiderohej më kyç se çdo tjetër kur bëhej fjalë për të vepruar si ndërmjetës: Katari.

Ai strehon zyrën politike të Hamasit, por edhe një bazë ajrore amerikane.

Gjashtë ditë pasi Hamasi dhe militantët e tjerë pushtuan Izraelin jugor, Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken takoi emirin e Katarit dhe ata diskutuan gjendjen e pengjeve në Gaza.

Katari ofroi të përdorte ndikimin e tij me Hamasin për të ndihmuar në lirimin e tyre. Pasuan ditë negociatash delikate, me ndërmjetësuesit e Katarit që biseduan me Hamasin dhe izraelitët, edhe pse nuk ka ambasadë izraelite në Katar.

Me dy pengje amerikanë të liruar tani, duke marrë lëvdata si nga presidenti i SHBA ashtu edhe nga kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Katari shpreson se mund të vijnë më shumë.

I pyetur se çfarë mori Hamasi në këmbim të lirimit të çiftit, një zyrtar i Katarit tha: asgjë, ishte një gjest vullneti i mirë.

Dilema e Izraelit

Me rreth dyqind pengje të tjera të kombësive të ndryshme të mbajtur ende në Gaza, ekziston mundësia që të tjerë të lirohen me negociata.

Por Izraeli është zotuar të zhdukë Hamasin dhe ka qindra mijëra trupa të gatshme për t’u futur në Gaza.

Nëse pushtimi nis, do të jetë shumë më e vështirë për Katarin, apo ndonjë ndërmjetës tjetër, të negociojë lirimin e më shumë pengjeve.

Kamionët me ndihma, “një pikë uji në oqeanin” e nevojës së ka Gaza

Karvani i ndihmave që pret të futet pas hapjes së pikës së kalimit kufitar Rafah është një “pikë në oqean” e sasisë së kërkuar në Gaza, thotë OKB.

Juliette Touma, nga Agjencia e Ndihmës dhe Punës për Refugjatët Palestinë në Lindjen e Afërt, thotë se duhet të ketë një rrjedhë të vazhdueshme të ndihmave humanitare, raporton BBC

“Ajo që civilët në Gaza kanë vërtet nevojë është aksesi i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm humanitar … duke përfshirë dhe veçanërisht karburantin për pompat e ujit,” i tha ajo programit Radio 4 Today.

Izraeli ka rënë dakord të lejojë 20 kamionë që transportojnë ndihma në Gaza përmes kalimit Rafah, por ka refuzuar të lejojë që karburanti të kalojë kufirin.

Megjithatë, Touma thotë se karburanti është thelbësor për të furnizuar pompat e ujit – “uji po mbaron në Gaza,” tha ajo. “Në disa vende ka mbaruar plotësisht”.

Bombardimet izraelite kanë dëmtuar pikën e kalimit kufitar në Rafah

Ndërsa ka nisur futja e kamionëve të parë me ndihma në Gaza, një imazh satelitor tregon se si rruga për në Gazën jugore është dëmtuar gjatë konfliktit.

BBC Verify ka studiuar imazhet nga vendkalimi.

Ju mund të shihni radhën e kamionëve që presin të kalojnë nga Egjipti në Gaza, prej të cilëve vetëm 20 u është dhënë leja për të kaluar.

Dhe ju mund të dalloni gjashtë zona të dëmtuara që janë rrethuar në dy rrugët që çojnë nga pika kufitare në Gazan jugore.

Ky dëmtim nuk shfaqet në imazhet satelitore të vendkalimit përpara datës 10 tetor.

Në një deklaratë në fillim të kësaj jave, Forcat Mbrojtëse të Izraelit thanë se ata kishin kryer sulme ajrore duke synuar “Rafahun verior”, por nuk përmendën kalimin.