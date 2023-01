Studiuesit: Bërthama e Tokës do të fillojë të rrotullohet në drejtim të kundërt

Rrotullimi i bërthamës së brendshme të ngurtë të Tokës besohet se është ndalur kohët e fundit dhe bërthama duket se po përgatitet të ndryshojë lëvizjen e saj në drejtim të kundërt, sipas shkencëtarëve kinezë.

Bazuar në indikacionet e deritanishme, rrotullimi i kundërt me siguri do të përfundojë brenda dekadës së ardhshme, ndërkohë që do të hetohen efektet e mundshme në sipërfaqen e planetit.