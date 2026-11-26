Deputetja Elisa Spiropali ka sulmuar ashpër kryeministrin Edi Rama dhe ish-zëvendëskryeministren Belinda Balluku. E ftuar në emisionin “Opinion”, Spiropali u shpreh se Churchill dhe Merkel të ishin kryeministri dhe zëvendëskryeministrja, ky model i përqëndrimit ekstrem te pushtetit të çon në këtë katandisje. Ajo deklaroi gjithashtu se sot është e pamundur që të qeveriset për shkak të pushtetit të madh që ushtrojnë disa persona.
“Churchill dhe Merkel të ishin kryeministri dhe zëvendëskryeministrja, ky model i përqëndrimit ekstrem te pushtetit të çon në këtë katandisje. Sot e kemi të pamundur të qeverisim për shkak të pushteti të madh që ushtrojnë disa persona”, tha Spiropali.
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