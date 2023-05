Spanja përballet me thatësirë të pazakontë, nuk ka ujë as për të mbushur pishinat

Të shumtë ishin ata që shkuan në qytetin Vacarises afër Barcelonës në vitet 1970, me ëndrrën për të pasur një shtëpi me një kopsht të madh dhe një pishinë për të shijuar verën e nxehtë me rehati. Por tani kjo mënyrë jetese është nën kërcënim pasi thatësira e madhe i detyron autoritetet të përdorin masa gjithnjë e më të rrepta të ruajtjes së ujit, të tilla si kufizimet në mbushjen e pishinave.

Vakarises u bë i njohur në rajon për pishinat e shumta. Me një popullsi prej 7,000 dhe mbi 1,500 pishina të regjistruara, ka një për çdo pesë banorë, megjithëse legjenda urbane thotë se numri është shumë herë më i lartë.

Një ligj që pritet të hyjë në fuqi në ditët në vijim do t’u ndalojë banorëve në rajonin verilindor të Katalonjës, ku ndodhet Vacarises, të rimbushin pishinat bosh, edhe pse temperaturat e larta të paarsyeshme sinjalizojnë se kjo verë do të jetë po aq e vështirë sa vitin e kaluar, një nga më të ngrohtat e regjistruara.

Megjithatë, ligji nuk do të zbatohet për pishinat publike, hotelet apo pishinat në komplekse të mëdha, pas presionit nga kryetarët e bashkive lokale, të cilët argumentuan se pishinat publike janë “strehë klimatike” në një vend që pritet të përjetojë verëra gjithnjë e më të nxehta.

Kryebashkiaku Anthony Massana i quajti kufizimet e pishinave një “masë të nevojshme” dhe tha se qyteti po punon për puse të reja.

“Për shkak të ndryshimeve klimatike, ne po shohim gjithnjë e më pak shi dhe ujë. Ajo që duhet të bëjmë është të rishikojmë, të përshtatim modelin tonë me një realitet (të ri)”, tha Massana.

Katalonja është një nga rajonet më të thata në Spanjë, me disa rezervuarë me vetëm 7% të kapacitetit. Ky prill ishte më i ngrohti dhe më i thati në Spanjë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1961, sipas shërbimit të motit AEMET.