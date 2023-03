Sot Kuvend, deputetët e opozitës në interpelancë me ministren Kushi dhe Manastirliu

Sot mbahet seanca e radhës pleare në Kuvend, ku pritet të diskutohen një sërë temash, të cilat më pas do të kalojnë në votim.

Në këtë seancë deputetët e opozitës, konkretisht Bujar Leskaj, Zef Hila dje Erisa Xhixho kanë thirrur në interpelancë ministret.

Bujar Leskaj dhe Zef Hila kanë kërkuar interplancë me ministren Ogerta Manastiliu, ndërsa Xhixho me ministren e Arsimit, Evis Kushi.

Rendi i ditës:

Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 23.3.2023, ora 10:00.

Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:

Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 16.3.2023.

Njoftime.

Interpelance me Ministren e Shendetesise dhe çeshtjeve Sociale znj.Ogerta Manastirliu nga deputeti Bujar Leskaj.

lnterpelance me Ministren e Shendetesise dhe çshtjeve Sociale znj.Ogerta Manastirliu nga deputeti Zef Hila ..

Pyetje me Ministren e Arsimit dhe Sportit znj.Evis Kushi nga deputetja Erisa Xhixho.

Pyetje me Ministren e Arsimit dhe Sportit znj.Evis Kushi nga deputetja Erisa Xhixho.

Projektligj “Per nxitjen e perdorimit te energjise nga burimet e rinovueshme”.

Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes se huas, ndermjet Republikes se Shqiperise dhe

Bankes Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim, per Program in Kombetar te Modernizimit te Sektorit te Ujesjelles-Kanalizimeve ne Shqiperi”.

Proktligj “Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Forcave Shumekombeshe dhe Veshguese, per pjesemarrjen e Forcave te Armatosura te Shqiperise ne forcat Shumekombeshe dhe Vezhguesve ne Sinai”.

Projektligj “Per kontrollin e tregtimit te produkteve qe mund te perdoren per denime me vdekje, torture ose denime apo trajtime mizore, ose poshteruese”

Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 48/ 2014 “Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore e tregtare”, te ndryshuar”.

Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 43/2015 “Per sektorin e energjise elektrike””.

Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 7/2017 “Per nxitjen e perdorimit te energjise nga burimet e rinovueshme”

Projektvendim “Mbi disa shtesa ne vendimin e Kuvendit nr. 86/2018 “Per miratimin e struktutes, organikes dhe klasifikimin e pagave te Zyres se Komisionerit per te Drejten e informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale’”‘.

Projektvendim “Mbi disa shtesa ne vendimin e Kuvendit nr. 65/2020 “Per miratimin e struktutes, organikes dhe kategorizimin e pozicioneve te punes ne Komisionin e Prokurimit Publik.

Diskutime per 9eshtje jashte rendit te dites (60’).

Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet.

Ky urdher hyn ne fuqi menjehere./Albeu.com/