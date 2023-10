S’ka më “ilaçe pa pullë”, arrestohen 16 persona, bllokohen 50 000 euro

Policia ka arrestuar 16 persona për kontrabandë ilaçesh, ndërsa janë shpallur në kërkim edhe dy të tjerë.

Gjatë operacionit janë sekuestruar edhe një sasi e madhe medikamentesh me vlerë rreth 50 000 euro.

Policia bën me dije se nga verifikimet e kryera ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, tregtonin medikamente të ndryshme mjekësore të kontrabanduara, nga Greqia, Italia dhe Kosova, të cilat më pas i shisnin në farmaci të ndryshme në Tiranë, Elbasan, Fier, dhe Vlorë, me çmime shumë të larta.

“Gjatë kontrolleve të ushtruara në kuadër të këtij operacioni, në disa banesa dhe farmaci në Tiranë, Elbasan, Fier dhe Vlorë, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, sasi të konsiderueshme medikamentesh mjekësore, pa pullë fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me vlerë rreth 50000 euro”, bën me dije policia.

Ndryshe, këto ilaçe shiten edhe nën emrin “pa pullë” dhe janë e një cilësie më të mirë krahasuar me ato që Agjencia e Barnave miraton për përdorim në vendin tonë. /albeu.com