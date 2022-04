Horoskopi 2 prill 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Ka mundësi të jeni shumë kapricozë gjatë gjithë kësaj dite dhe të mos arrini të mbani vetëm një drejtim. Në shumë momente do futeni në debate. Për ju që jeni në një lidhje, tensioni do fillojë të shuhet, por mos prisni që partneri t’iu hidhet në qafë dhe të beje sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gjithçka do rregullohet me kalimin e ditëve. Ju beqarët nuk do jeni shumë të interesuar për dashuriçka kalimtare dhe do mbeteni sërish vetëm. Në punë mëngjesi do jetë delikat, por nga mesdita yjet do ju ndihmojnë të gjeni motivimin dhe do provokojnë ngjarjet që aq shumë keni pritur. Mund të merrni edhe vendime me rëndësi të madhe. Në planin financiar do keni goxha vështirësi. Kujdes me shpenzimet që do bëni.

Demi

Gjatë ditës së sotme do keni shumë iniciativë dhe do dini si të ecni në rrugën e duhur. Gjërat do ju shkojnë edhe më mirë nga sa i kishit menduar. Nëse jeni në një lidhje, shenja juaj do jetë më e privilegjuara. Do përjetoni kënaqësi dhe emocione pa fund. Ju beqarët do jeni edhe më joshës dhe të gatshëm të krijoni një lidhje. Nëse afroheni me dikë që pëlqeni mos ngurroni as t’i shprehin pa fund ndjenjat dhe do ndihen më të sigurt për të ardhmen. Në punë gjërat nuk do funksionojnë ashtu si ju dëshironi. Mund të keni goxha vonesa dhe mund të ndiheni keq. Financat do jenë më të mira falë ndihmës që do iu japin familjarët.

Binjakët

Do verboheni nga Neptuni gjatë kësaj dite dhe nuk do i bëni me kujdes llogaritë. Mund të humbisni edhe kohë kot së koti. Ka rrezik që monotonia dhe trishtimi ta pushtojnë lidhjen tuaj. Do bëni mirë të mos e humbni komunikimin me partnerin dhe të mos merrni vendime të nxituara. Urani do jetë planeti që do favorizojë takimet sentimentale për ju beqarët dhe do ua bëjë ditën më të bukur. Përfitoni sa më shumë që të mundni. Në punë do ju dëshmoni të gjithëve se jeni të devotshëm dhe nuk neglizhoni asgjë. Kritikat do i pranoni pa asnjë vështirësi dhe do bëni përpjekje për të arritur sa më lart. Perspektivat financiare duken të shkëlqyera.

Gaforrja

Shumë gjëra do qarkullojnë në mendjen tuaj gjatë kësaj dite. Do keni ëndrra pafund, por duhet të bëni durim që ato të realizohen. Ju që keni një lidhje duhet të reflektoni me kujdes mbi të ardhmen e jetës tuaj sentimentale. Nëse jeni beqarë, në një mënyrë ose në një tjetër do arrini ta bëjnë për vete personin që po vrojtoni prej kohësh. Më në fund edhe ju do filloni një angazhim serioz dhe afatgjatë. Në punë do dëshironi shumë të avanconi, por ambienti yjor nuk do jetë shumë i përshtatshëm. Tregohuni të kujdesshëm me çdo gjë dhe ruajeni fort ambicien që keni. Mungesa e realizmit në sektorin financiar do iu bëjë të gaboni rëndë. Shtrijini këmbët sa keni jorganin.

Luani

Gjatë kësaj dite do ecni me prioritete dhe sado të vështira t’iu vijnë gjërat do arrini të gjeni ekuilibrin. Ju të dashuruarit do keni pafundësisht diskutime. Do filloni të mendoni më tepër për të ardhmen dhe do bëni projekte afatgjata. Të dy do jeni të gatshëm të ndërmerrni iniciativa dhe të provoni gjëra të reja. Ju beqarët nuk do keni asgjë më tepër se disa njohje të reja. Në punë ka mundësi t’iu propozohet një post shumë i rëndësishëm që do ju bëjë edhe më të njohur, përfitoni nga rasti sepse vetëm ashtu keni për të ecur më përpara. Financat do jenë goxha të stabilizuara dhe kjo do iu qetësojë pa masë. Mund ta blini atë që keni menduar.

Virgjëresha

Do dini si të fokusoheni tek gjërat e rëndësishme gjatë kësaj dite dhe në tërësi nuk keni për të pasur probleme. Për ju që keni një lidhje komunikimi do jetë shumë i mirë dhe do flisni hapur për gjithçka. Edhe pse do shfaqen persona interesante dhe joshës, ju nuk do tundoheni aspak për të kaluar ndonjë aventurë të shkurtër. Ju beqarët do tërhiqeni nga disa persona interesantë, por nuk do guxoni t’i shprehin ndjenjat. Në punë do jeni më të ndërgjegjshëm se më parë. Do i pranoni gabimet dhe do bëni çdo përpjekje të mundshme për të mos i përsëritur më ato. Financat do jenë përgjithësisht të mbrojtura.

Peshorja

Edhe pritet një ditë me diell, mirë është të reflektoni gjatë kësaj dite dhe të mos tregoheni impulsivë. Falë ndikimit të madh të planetëve jeta juaj në çift do jetë edhe më e bukur. Do kaloni momente romantike dhe sensuale falë të cilave do iu duket vetja si në ëndërr. Ju beqarët do jeni të turpshëm, por në momentin që një person interesant do iu afrohet do harroni gjithçka. Jeta profesionale nuk do jetë plotësisht e qetë megjithatë po i bëtë gjërat me plan dhe po u treguat përherë të matur nuk keni për të pasur probleme. Nëse ju propozohen ndryshime mendohuni para se të thoni fjalën e fundit. Në planin financiar nuk do keni për çfarë të qaheni sepse gjërat do shkojnë si duhet.

Akrepi

Do keni herë pas here disa dyshime për gjërat që do bëni sot, megjithatë do arrini të qartësoheni shpejt. Duke filluar që ju të dashuruarit nuk do mendoni më për ato që keni kaluar, por do tregoheni largpamës dhe mund të merrni vendime për të ardhmen. Partneri do iu gjendet pranë për çdo gjë. Edhe për ju beqaret pritet të jetë një ditë premtuese dhe e mbushur me takime interesante. Edhe në punë shpesh do jeni në dyshim për hapat që duhet të hidhni dhe do keni frikë të tentoni. Dijeni që po pritet shumë keni për të humbur akoma më shumë. Nëse keni një post të rëndësishëm mund të përballeni me situata delikate. Në planin financiar do kryeni investime dhe transaksione me rëndësi. Situata do jetë e qëndrueshme.

Shigjetari

Do jeni dëgjues shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do i merrni gjërat me qetësi. Në këtë mënyrë nuk keni për t’u përballur as me probleme. Falë mbështetjes së planetëve ju të dashuruarit do tregoheni më të hapur me partnerin tuaj dhe do ia shprehni atij të gjitha pakënaqësitë. Në këtë mënyrë ai do e kuptojë mërzitjen që keni dhe do mundohet ta përmirësojë situatën. Ju beqarët do keni disa takime të këndshme, por do jeni të pavendosur. Në sektorin profesional do ketë disa ndryshime kryesisht pozitive. Keni për të marrë goxha përfitime sidomos nëse jeni treguar të kujdesshëm. Financat fatmirësisht nuk do jenë problematike dhe mund të bëni shpenzimet e duhura.

Bricjapi

Për shkak të ndikimit jo shumë të mirë të yjeve ka mundësi që sot situata t’iu ndërlikohet. Do mundoheni shumë, por nuk do arrini dot t’i zgjidhni shpejt telashet në të cilat do futeni. Ju të dashuruarit duhet të bëni kujdes. Nen influencën negative të Neptunit partneri juaj do tregohet më i rreptë dhe nuk do tolerojë asgjë. Mundohuni të mos i shkoni kundër nëse nuk doni që situata të përkeqësohet. Ju beqarët do kaloni një ditë të qetë dhe pa takime mbresëlënëse. Kjo nuk do jetë dita juaj më me fat. Në punë do ndiheni shpesh nën presin sepse do ju duhet të bëni zgjedhje të rëndësishme. Në planin financiar tregohuni të arsyeshëm me shpenzimet nëse doni që situata të jetë e qëndrueshme.

Ujori

Mundohuni të ecni me prioritete gjatë kësaj dite sepse vetëm ashtu do dilni të fituar. Nëse keni një lidhje tregohuni besnikë ndaj partnerit dhe mos mendoni për asnjë moment ta tradhtoni. Vërtet mund t’iu dalin para persona simpatike, por zemrën e të dashurit tuaj askush nuk e ka. Ju beqarët do mërziteni mjaft për shkak se nuk do arrini të krijoni as sot lidhjen e dëshiruar. Në punë, vërtet situata do sqarohet, por ka mundësi t’iu jepen akoma më shumë përgjegjësi se më parë. Po nuk patët vullnet dhe po nuk i bëtë sytë katër gjithë kohës, mundet edhe të humbisni. Në planin financiar do keni energjinë e duhur për të përballuar problemet.

Peshqit

Gjatë kësaj dite do përqendroheni më shumë tek jeta profesionale dhe ajo do marrë një zhvillim që nuk e kishit menduar ndonjëherë. Karriera juaj do ecë aq shumë përpara saqë do kënaqeni pafundësisht. Përgatituni edhe për një propozim të jashtëzakonshëm. Nëse keni një lidhje, mos i kërkoni partnerit tuaj gjëra të pamundura sepse do e mërzitni atë. Jo gjithçka mund të arrihet menjëherë. Mbrëmja do jetë disi më e këndshme. Ju beqarët nuk duhet të nxitoheni për asgjë sepse mund të bëni gabime të pa rikthyeshme. Ka kohë për gjithçka. Financat do jenë në përgjithësi pozitive dhe pa probleme. Vazhdoni të tregoheni ende të matur me çdo lloj shpenzimi.