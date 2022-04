Shtrenjtohen çmimet e naftës në Maqedoni

Komisioni Rregullator për Energjetik ka njoftuar se sot ka sjellë vendimin për shtrenjtimin e çmimit të çizelit për dy denarë, ndërsa çmimi i EURO SUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 si dhe Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri mbeten të pandryshuar.

Pas mesnatë nje litër EURODIZEL do të kushtojë 84,50 denarë. Një litër EUROSUPER BS-95 edhe më tej do të shitet për 81,50 denarë, ndërsa EUROSUPER BS-98 do të kushtojë 83,50 denarë.

Çmimi i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvsiëri do të jetë 82.50 denarë për litër.