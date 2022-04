Shihni gjithmonë të njëjtin person në ëndërr, çfarë kuptimi ka?

Ndonjëherë ndodh që vazhdimisht të shikoni në ëndërr të njëjtin person gjatë natës. Mund të jetë një person që e njihni mirë, por edhe dikush që nuk e keni parë kurrë. Nëse po pyesni se çfarë fshihet pas kësaj ëndrre, është koha të lexoni të gjitha intepretimet e ëndrrave të kësaj natyre.

Gjithmonë ëndërroni për të njëjtin person a e dini se çfarë do të thotë kjo?

•Nëse keni ëndërruar një koleg, nuk do të thotë se keni tensione me atë person, por ndoshta stresi apo ankthi janë të lidhura me temën e punës.

•Nëse keni ëërruar një të ndjerë, nga ana tjetër, do të thotë se nuk e keni shtjelluar ende zinë dhe e jetoni me dhimbje shkëputjen për shkak të vdekjes së një personi të dashur.

•Nëse keni parë në ëndërr ish-in tuaj, edhe një herë mendja juaj përpiqet t’ju japë një sinjal. Sigurisht që nuk po ju thotë se ende e doni ish-in, por ndoshta partneri juaj aktual nuk po ju bën të lumtur. Siç mund ta shihni, njerëzit që mund të ëndërroni janë kaq të ndryshëm dhe kuptimet që mund të marrë kjo ëndërr janë gjithashtu të ndryshme.

•Nëse keni ëndërruar një person të panjohur, pavetëdija juaj po ju tregon se po përjetoni një periudhë të vështirë, ankthi dhe ndoshta edhe dyshime. Kjo, sepse sipas teorive të ndryshme të interpretimit të ëndrrave, figura e të panjohurës simbolizon dyshimet dhe frikën.

•Nëse keni ëndërruar një grua shtatzënë, mund të dëshironi të bëheni nënë ose keni një projekt të ri të karakterit personal ose profesional që do të donit t’i jepnit jetë.

•Nëse, nga ana tjetër, keni ëndërruar një mik, po kaloni një moment të vështirë: sigurisht që keni nevojë për dikë të besuar që të gjeni ngushëllim.

•Ëndërrimi i një personi që shpesh e takojmë në jetën tonë reale përfundon në mënyrë të pashmangshme duke na kushtëzuar. Kjo ndodh sepse mendja jonë jo gjithmonë e dallon ëndrrën nga realiteti dhe për këtë arsye qëndrimet tona në jetën reale ndaj këtij personi mund të ndryshojnë. Kjo është vetëm një nga arsyet pse është gjithmonë mirë të dish kuptimin e një ëndrre të përsëritur, në mënyrë që të fitosh vetëdije të re dhe liri më të madhe të shprehjes./albeu.om