SHBA do t’i sigurojë Ukrainës bomba thërrmuese si pjesë e një pakete të re ndihme ushtarake

UASHINGTON (AP) – Administrata Biden ka vendosur t’i sigurojë Ukrainës bomba thërrmuese si pjesë e një pakete të re ndihme ushtarake me vlerë deri në 800 milionë dollarë që pritet të shpallet të premten, në përpjekjet e luftës kundër Rusisë.

Vendimi vjen pavarësisht shqetësimeve të përhapura se bombat e debatueshme mund të shkaktojnë viktima civile. Pentagoni do të ofrojë municione që kanë një “normë pashpërthyeshmërie” të reduktuar, që do të thotë se do të ketë shumë më pak raunde të pashpërthyera bombash që mund të rezultojnë në vdekje të paqëllimshme civile.

Të kërkuara prej kohësh nga Ukraina, bombat thërrmuese janë armë që hapen në ajër, duke lëshuar bomba më të vogla të cilat shpërndahen në një zonë të madhe dhe kanë për qëllim të shkatërrojnë objektiva të shumtë në të njëjtën kohë.

Zyrtarët amerikanë thanë të enjten se presin që ndihma ushtarake për Ukrainën të shpallet të premten. Armët do të vijnë nga stoqet e Pentagonit dhe do të përfshijnë gjithashtu automjete të blinduara të tipit Bradley dhe Stryker dhe Sistemin e Raketave të Artilerisë me Lëvizshmëri së Lartë, të njohur si HIMARS, thanë zyrtarët.

Zyrtarët në dijeni me vendimin nuk ishin të autorizuar të diskutonin publikisht këtë veprim para shpalljes zyrtare dhe folën në kushte anonimiteti.

Zyrtarët ukrainas kanë kërkuar armët për të ndihmuar fushatën e tyre për të zbrapsur trupat ruse dhe për të arritur fitore në kundërsulmin e vazhdueshëm. Forcat ruse po përdorin tashmë bomba thërrmuese në fushën e betejës dhe në zonat e populluara civile, kanë thënë zyrtarët amerikanë.

Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, disa municione thërrmuese lënë pas “bomba” që kanë një shkallë të lartë dështimi për të shpërthyer – deri në 40% në disa raste. Zyrtarët amerikanë thanë të enjten se shkalla e municioneve të pashpërthyera për bombat që do të shkojnë në Ukrainë është më pak se 3% dhe për këtë arsye do të thotë më pak kërcënime për civilët.

Në konferencën e Pentagonit të enjten, Gjenerali i Brigadës Pat Ryder tha se nuk kishte asnjë njoftim për të bërë në lidhje me municionet thërrmuese. Ai tha se Departamenti i Mbrojtjes ka “variante të shumta” të municioneve dhe “ato që po shqyrtojmë për t’i siguruar Ukrainës nuk do të përfshijnë variante të vjetra me norma të bombave të pashpërthyera që janë më të larta se 2.35%.