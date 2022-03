SHBA akuzon zyrtarisht Rusinë për kryerjen e krimeve të luftës

Redaktori i çështjeve botërore të Guardian, Julian Borger shpjegon se si po shpaloset situata midis SHBA-së dhe Rusisë pasi SHBA-ja akuzoi zyrtarisht forcat ruse për kryerjen e krimeve të luftës në Ukrainë dhe tha se do të ndiqte përgjegjësinë “duke përdorur çdo mjet në dispozicion”. .

Njoftimi erdhi pasi Joe Biden u nis për një udhëtim në Evropë për të forcuar unitetin perëndimor përballë një pushtimi gjithnjë e më brutal . Sekretari i Shtetit, Antony Blinken, tha se SHBA-ja kishte arritur në përfundimin e saj duke përdorur burime publike dhe inteligjente.

“Sot, mund të njoftoj se, bazuar në informacionet e disponueshme aktualisht, qeveria amerikane vlerëson se anëtarët e forcave ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë ,” tha Blinken.

“Ashtu si me çdo krim të supozuar, një gjykatë ligjore me juridiksion mbi krimin është përfundimisht përgjegjëse për përcaktimin e fajit penal në raste specifike,” shtoi ai, duke thënë se SHBA do të vazhdojë përpjekjet e saj për të mbledhur prova dhe për t’i ndarë ato me institucionet ndërkombëtare.

“Ne jemi të përkushtuar të ndjekim përgjegjësinë duke përdorur çdo mjet në dispozicion, duke përfshirë ndjekjet penale,” tha Blinken.