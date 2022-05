Pyetja e Trump: A po krijon Kina uragane për të dëmtuar SHBA-të?

Kanë dalë në dritë disa kërkesa të veçanta të ish-presidentit Donald Trump drejtuar ndihmësve të tij.

Në kohën kur shërbente si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Trump vazhdimisht u kërkoi informacione ndihmësve të tij nëse Kina mund të krijonte uragane dhe t’i dërgonte ato për të dëmtuar SHBA-të, i thanë Rolling Stone të martën tre ish-zyrtarë të lartë të paidentifikuar.

Trump, gjithashtu, thuhet se donte të dinte nëse përdorimi i një “arme uragani” të tillë do të përbënte një akt lufte dhe nëse po, a munden SHBA-të të hakmerren ushtarakisht.

Kina është një fuqi e madhe bërthamore.

“Ishte pothuajse shumë budalla për ta përshkruar me fjalë”, i tha një burim revistës, e cila shkroi se folësi ishte “i njohur i afërt me presidentin në atë kohë”.

“Nuk e kuptova fare nëse po bënte shaka apo jo”, shtoi burimi, përcjell Albanian Post.

Lajmi vjen pas pohimit të ish-sekretarit të Mbrojtjes, Mark Esper, në një libër të ri, se Trump donte të godiste “laboratorët e drogës” në Meksikë me raketa dhe, më pas, të mohonte përgjegjësinë, apo rrëfime të tjera kërcënuese për katastrofën potenciale të politikës së jashtme.

Rolling Stone citoi një ish-zyrtar të dytë të ketë thënë se “një herë isha i pranishëm kur ai pyeti nëse Kina ‘prodhoi’ uragane për t’i dërguar te ne. Trump donte të dinte nëse teknologjia ekzistonte. Një djalë në dhomë u përgjigj: ‘Jo me sa kemi dijeni, zotëri’”.

Në gusht të vitit 2019, faqja e internetit Axios raportoi se, në një konferencë mbi uraganet, Trump u tha zyrtarëve të lartë: “E kuptova, e kuptova. Pse të mos i godasim me armë bërthamore?”

Ish-presidenti aludohet t’u ketë thënë zyrtarëve të tij të “shikonin” nocionin e shkatërrimit të stuhive të mëdha me armë bërthamore, të cilin në vitin 2016, National Geographic, e quajti “një ide vërtet të keqe”.

Trump e quajti historinë e Axios “qesharake”, por interesi i tij për uraganet ngriti kokën përsëri javën e ardhshme, në atë që do të njihej si “Sharpiegate”.

Në një konferencë të Zyrës Ovale për Uraganin Dorian, Trump mbajti një hartë të Qendrës Kombëtare të Uraganeve që dukej se ishte ndryshuar me një stilolaps, për të treguar stuhinë që goditi Alabamën – një pretendim i pabazë i bërë më parë nga Trump.

Trump nuk komentoi për Rolling Stone, në lidhje me historinë e tij të “armës së uraganit”.

Stephanie Grisham, sekretarja e tij e shtypit në kohën e Sharpiegate dhe komenti i tij i raportuar për “të bombarduar” uraganet, për revistën tha se nuk kishte dëgjuar biseda rreth Kinës që po bënte uragane, por nuk do të ishte çuditur nëse do të kishte dëgjuar.

“Gjëra të tilla nuk ishin të pazakonta për të”, tha Grisham.

“Ai do të turbullonte gjëra të çmendura gjatë gjithë kohës dhe do t’u thoshte ndihmësve ta shikonin ose të bënin diçka për të”.

“Stafi i tij do të thoshte se do ta shikonin, duke e ditur se më shpesh sesa jo, ai do të harronte shpejt – njësoj si një fëmijë i vogël”.