“Samir Mane , Shefqet Kastrati , Bashkim Ulaj dhe Pellumb Salillari”, Alibeaj flet me emra: Kush financon Berishën dhe Ramën

Në hapjen e fushatës elektorale të PD-së, Enkelejd Alibeaj, akuzoi Sali Berishën se me Edi Ramën ndajnë bashkë interesa financiarë me oligarkët e tyre.

I pyetur për këtë çështje në emisionin “Pa Censurë”, një çështje që ka marrë vëmendje përtej politikës së ditës, kryetari i komanduar i PD-së foli për herë të parë me emra.

“Zamir Mane, Çet Kastrati, Bashkim Ulaj, Salillari. Në qeverisjen e PD-së ishin këta të lidhur drejtpërdrejt me qeverisjen e Sali Berishës. Sot, janë po këta që janë të lidhur me qeverisjen e Edi Ramës.

Është nyja lidhëse mes njërit edhe tjetrit. Po them që interesat ekonomikë janë të njëjtë dhe marrin e japin si me njërin, dhe me tjetrin. Mbështetja e tyre për Berishën ka qenë dje, është edhe sot.

Janë këta oligarkë që drekojnë, gostisin me Sali Berishën edhe në festa dhe dasma”- tha zoti Alibeaj për emisionin “Pa Censurë”.

/albeu.com