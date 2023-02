“Do t’ju vendosim në listën e zezë”, media amerikane: McGonigal mori 12 milionë euro nga Shefqet Kastrati, tentoi edhe Samir Manen

Mediat amerikane kanë publikuar të tjera detaje lidhur me ish-agjentin e FBI Charles McGonigal dhe hetimet që po zhvillohen nga drejtësia amerikane. “Washington Examiner” ndër të tjera shkruan se zbuluar se McGonigal ka shantazhuar disa biznesmenë shqiptarë, duke u thënë se do të sanksionohen nga SHBA dhe do të vendosen në listën e zezë.

Sipas “Washington Examiner”, McGonigal u ka marrë këtyre biznesmenëve 30 milionë euro, ndërsa përmend emrin e biznesmenit Shefqet Kastrati duke thënë se i ka marrë 12 milionë euro, ndërsa të njëtën skemë ka tentuar të bëjë edhe me Samir Manen.

Shkrimi i plotë i “Washington Examiner”, nga John Schindler, ish-analist i inteligjencës dhe oficer kundërzbulimit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë

Byroja Federale e Investigimit (FBI), nuk është përballur kurrë me një skandal të tillë si ai me ish-agjentin Charles McGonigal.

Ish-zyrtari i FBI u padit me akuza federale muajin e kaluar. Sipas aktakuzës së publikuar nga Departamenti i Drejtësisë, pas tërheqjes së tij nga byroja në vitin 2018, McGonigal shkeli sanksionet e SHBA-së ndaj Rusisë duke bashkëpunuar me Oleg Deripaskën. Ky i fundit është një prej oligarkëve të Rusisë i lidhur me Presidentin rus Vladimir Putin si dhe me agjencitë e sigurisë në Kremlin. Duke pasur parasysh përfshirjen e Deripaskës në fushatën Presidenciale të Donald Trump në vitin 2016, arrestimi i McGonigal shkaktoi një sërë reagimesh nga zyrtarët.

Por disa nga e djathta amerikane dolën në konkluzione të tjera. Sipas tyre, kjo ishte një provë se FBI-ja komplotoi në 2016-ën kundër Donald Trump duke e përfshirë atë në një lidhje me rusët. A ishte thjesht një rastësi që punëdhënësi rus i McGonigal kishte punësuar edhe ish-spiunin britanik Christopher Steele, autor i asaj dosjeje të famshme? Ky është spekulim, nga të gjitha anët. McGonigal akuzohet për goditjen e sanksioneve: korrupsion, jo spiunazh. Për më tepër, dashuria e tij e pamatur me Deripaskën erdhi pasi McGonigal u tërhoq nga FBI. Kështu, të paktën, FBI po e rrotullon këtë skandal të turpshëm.

Këtu ka shumë pyetje, veçanërisht sepse McGonigal konsiderohej si një mjeshtër fiksues në FBI për çështje të tilla, dhe ai e përfundoi karrierën e tij si agjent i posaçëm përgjegjës për kundërzbulimin në Zyrën Fieldore të Nju Jorkut, një nga punët kryesore në gjithë FBI. Në atë pozicion, McGonigal kishte akses në një gamë të gjerë sekretesh spiunazhi nga i gjithë komuniteti i inteligjencës. Për ata me prirje konspirative, a ishte thjesht një rastësi që, vetëm një muaj pasi McGonigal mori përsipër operacionet e spiunazhit të FBI-së në Nju Jork, një spiun i lartë rus i caktuar në Ambasadën e Moskës në OKB atje, vdiq në rrethana shumë misterioze, në ditën e zgjedhjeve 2016?

Por shikoni më nga afër lidhjen me Shqipërinë.

McGonigal është paditur gjithashtu nga Departamenti i Drejtësisë me akuzat për marrjen dhe mos raportimin e një pagese prej 225,000 dollarësh nga një ish-oficer i inteligjencës shqiptare i quajtur Agron Neza në verën e vitit 2017. Në atë kohë, McGonigal punonte ende për FBI-në. Për arsye që mbeten të paqarta, McGonigal u bë një “aktor” në politikën shqiptare për të fituar para.

McGonigal, ndërsa shërbente ende si një zyrtar i lartë i FBI-së, u bë një ndërmjetësues i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe Partisë së tij Socialiste në pushtet. Shqipëria është një aleat i vendosur i SHBA-së dhe anëtar i NATO-s, por që kur Rama mori drejtimin e Tiranës një dekadë më parë, ai vend i vogël është kthyer në një vatër korrupsioni, plus narkoshteti kryesor i Evropës, me lidhje të thella me kartelet e drogës në Amerikën Latine.

Pse administrata Biden mbyll një sy ndaj gjithë kësaj, mbetet një pyetje shqetësuese. Blerja e zyrtarëve të lartë amerikanë si McGonigal është pjesë e mënyrës se si Rama vazhdon ta mbajë pushtetin. Opozita shqiptare është e shqetësuar për këtë skandal, ku shfaqet një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane që shërben si ndërmjetësues për socialistët në pushtet.

McGonigal bëri disa udhëtime në Shqipëri për të ndihmuar Ramën, përfshirë në shtator 2017, kur ai punonte ende në FBI. Ndërsa ky udhëtim kishte një qëllim zyrtar sipas FBI-së, qëllimi jozyrtar i McGonigal ishte të ndihmonte Ramën duke goditur kundërshtarët e tij. Një raport i ri nga Washington Post zbulon disa informacione nga kjo vizitë:

“McGonigal, i cili ishte ende duke punuar për FBI-në në atë kohë, i dha kryeministrit Byronë “parafernalia” dhe e paralajmëroi atë kundër dhënies së licencave fitimprurëse të shpimit për kompanitë që ishin fronte për interesat ruse. Ndërsa McGonigal dukej se po vepronte në rolin e tij si një Oficeri i kundërzbulimit kundër ndikimit rus, prokurorët pretendojnë se, në fakt, Neza dhe një shqiptar tjetër që punonte me McGonigal, i identifikuar nga prokurorët si këshilltar informal i Ramës, kishin interesat e tyre financiare në vendburimet e naftës”.

E vërteta është më e keqe se kaq. Është mjaft e rëndë që një zyrtar i lartë i FBI-së u përfshi në një marrëdhënie biznesi në politikën e brendshme të një aleati amerikan. Kjo rubrikë mund të raportojë se ajo që bëri McGonigal në atë udhëtim fatal në Shqipëri ishte shumë më e keqe nga sa kanë pranuar autoritetet federale ose media. Burime të nivelit të lartë shqiptarë, të cilët dëshmuan sjelljen e tmerrshme të McGonigal ndërsa ai ishte në atë vend, rrëfejnë se zyrtari i lartë i FBI-së ka kryer një operacion kundër shqiptarëve të pasur për përfitime personale.

McGonigal u tha biznesmenëve shqiptarë, të cilët jo të gjithë ishin nën kontrollin e qeverisë Rama, se do të përballen me sanksione nga SHBA, të cilat do të shkatërronin bizneset e tyre, do t’u sekuestronin llogaritë bankare dhe do t’i jepnin fund udhëtimeve të tyre jashtë vendit. Megjithatë, McGonigal mund ta rregullojë këtë problem për një tarifë modeste prej disa milionë dollarësh. Mesazhi ishte i qartë: Më paguani ose do të shkatërroj jetën tuaj. Shqiptarët e shqetësuar e morën seriozisht këtë kërcënim, duke pasur parasysh qëndrimin e McGonigal në FBI, dhe shumë prej tyre e paguan. Disa kanë paguar “vetëm” 3 milionë euro. Të tjerët paguanin shumë më tepër.

Burimet më thonë se McGonigal tronditi Shefqet Kastratin, manjatin kryesor të naftës në Shqipëri, për 12 milionë euro, me vlerë afro 15 milionë dollarë në 2017. Me sa duket, McGonigal u përpoq të merrte ryshfet edhe nga Samir Mane, një biznesmen kryesor shqiptar, në një mënyrë të ngjashme. Burimet ballkanike thonë se përfitimi i McGonigal nga kjo tronditje ishte rreth 30 milionë euro, por me sa duket kjo ishte e ndarë me partnerët e tij shqiptarë.

Ku shkuan paratë? Ky nuk kishte gjasa të ishte një operacion parash, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e tij, dhe burimet e inteligjencës ballkanike më thonë se kriptomonedha, përfshirë bitcoin, ishte e përfshirë. Këto burime thonë se McGonigal tentoi operacione të ngjashme tronditëse në fqinjët e Shqipërisë, Maqedoni dhe Mal të Zi, të cilat të dyja përmbajnë pakica të rëndësishme shqiptare etnike.

Detajet janë të turbullta dhe kanë nevojë për hetim të plotë, por shqiptarët që kanë informacione, këmbëngulin se kanë qenë dëshmitarë të këtij aktiviteti të paprecedent të Charles McGonigal kur ai ishte një nga zyrtarët më të lartë të FBI-së. Kjo kërkon një hetim urgjent nga Kongresi. Ajo për të cilën Departamenti i Drejtësisë ka paditur McGonigal, duket si maja e vogël e një ajsbergu ballkanik jashtëzakonisht të korruptuar”. /BW