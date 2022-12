Rusia dhe Kina do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta detare këtë javë

Rusia dhe Kina do të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta detare midis 21 dhe 27 dhjetorit, tha të hënën Ministria e Mbrojtjes e Rusisë.

Sipas Reuters, stërvitjet e përbashkëta detare, të cilat zhvillohen çdo vit që nga viti 2012, do të përfshijnë gjuajtje me raketa dhe artileri në Detin e Kinës Lindore, tha ministria ruse e mbrojtjes. Qëllimi kryesor i stërvitjeve është forcimi i bashkëpunimit detar midis Rusisë dhe Kinës dhe ruajtja e paqes dhe stabilitetit në rajonin Azi-Paqësor.

Që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt, Moska ka kërkuar të rrisë lidhjet e saj politike, të sigurisë dhe ekonomike me Pekinin dhe e sheh udhëheqësin e Kinës Xi Jinping si një aleat kyç në një aleancë anti-perëndimore.

Të dy vendet nënshkruan një partneritet strategjik “pa kufij” vetëm disa ditë përpara se Moska të niste pushtimin më të madh tokësor në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore në shkurt, por Pekini që atëherë ka shprehur shqetësime për veprimet e Rusisë në Ukrainë.

Rusia tha se katër nga anijet e saj do të merrnin pjesë në stërvitje, duke përfshirë kryqëzorin me raketa Varyag, ndërsa gjashtë anije kineze do të merrnin pjesë, së bashku me avionë dhe helikopterë nga të dyja palët.

Anijet ruse u nisën të hënën nga porti i Lindjes së Largët të Vladivostok për të marrë pjesë në stërvitjet njëjavore, të cilat fillojnë të mërkurën.