Rama do të bëjë ndryshime në qeveri, ky është kriteri për “kokat që priten”: Analisti parashikon lëvizjen e Ramës para pushimeve

Analisti Lorenc Vangjeli parashikon ndryshime të rendësishme në qeveri dhe se në Tiranë ‘pritet një verë e nxehtë në arenën politike’ pas arrestimit të Sekretares së Përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro, e cila pasi mori rryshfet për të favorizuar një kompani që të përfitonte një tender.

Ai theksoi se kriteri i Ramës është që mos të ketë ministra me më shumë se 6 vite.

“Para se të qetësohet deti mund të ketë dallgë, para pushimeve. Besoj se është e nevojshme një gjë e tillë. Nëse gjithkush do të jepte një te drejtë se kjo është një drejtë ekskluzive, kam përshtypjen se këshilla më e mirë ka të bëjë me rishpikjen e tij në raport me qeverisjen. Kriteri i Ramës është që mos të lërë ministra më shumë se 6 vite.