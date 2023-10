Raketat ndriçojnë qiellin në Lindjen e Mesme, rritet numri i viktimave mes izraelitëve dhe palestinezëve (VIDEO)

Një video e publikuar nga Redaktori Diplomatik Ndërkombëtar i CNN të dielën tregoi se si sistemi i mbrojtjes ajrore të Izraelit i njohur si ‘Kopola e Hekurt’ përgjonte raketat që “vinin nga Gaza”. Videoja thuhet se është regjistruar nga Zikim i cili ndodhet në pjesën jugore të Izraelit. Videoja tregon se kupola e hekurt godet objektivat e saj, duke ndriçuar qiellin.

Near #Gaza – exploding above our heads – #Israel’s Iron Dome missiles intercept Hamas rockets pic.twitter.com/64Xe0NOFDW

— Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) October 8, 2023