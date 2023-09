Presidentja Osmani i çon mesazh Vuçiçit: Toger i Millosheviçit, s’do të lejojmë zhbërjen e arritjeve tona

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se mbi dy dekada pasi Sllobodan Millosheviç shkatërroi Kroacinë, Bosnje Hercegovinën dhe Kosovën, tani presidenti serb, të cilin Osmani e quan toger i Vuçiçit, po përpiqet të zhbëjë gjithçka që është arritur në bashkëpunim me ShBA-në dhe BE-në.

Osmani ka thënë se Kosova do të punojë më aleatët dhe s’do të lejojë që të zhbëhet paqja, liria dhe bashkëjetesa mes komuniteteve.

“Liria do të mbizotërojë”, ka shkruar presidentja Osmani.

“Mbi 2 dekada pasi Millosheviqi shkatërroi Kroacinë, Bosnjën dhe Kosovën, togeri i tij Vuçiç tani po përpiqet të zhbëjë gjithçka që kemi arritur së bashku me SHBA-në dhe BE-në, paqen, lirinë dhe bashkëjetesën mes bashkësive të ndryshme. Ne do të punojmë me aleatët tanë dhe nuk do të lejojmë që këto arritje të zhbëhen. Liria do të mbizotërojë!”, ka shkruar presidentja Osmani./Express

Over 2 decades after Milošević ravaged 🇭🇷🇧🇦🇽🇰, his lieutenant Vučić is now trying to undo everything we’ve achieved together w/🇺🇸🇪🇺: peace, freedom & coexistence among different communities. We’ll work with our allies &won’t let these achievements be undone. Freedom will prevail!

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) September 30, 2023