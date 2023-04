“Planet për muajt në vijim”, Lajçak takohet me emisarin britanik për çështjen e dialogut Kosovë – Serbi

Emisari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është takuar me emisarin e Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Sir Peach.

“Gjithmonë kënaqësi të takohem me mikun tim të dashur, të dërguarin e Britanisë së Madhe për Ballkanin, Lord Peach. Kemi shkëmbyer mendimet mbi zhvillimet e fundit në rajon dhe planet tona për muajt në vijim”, ka shkruar Lajçak në Twitter.

Always great to catch up with my dear friend 🇬🇧 Balkan envoy Lord Peach. We exchanged views on the latest developments in the region and our plans for the months ahead. pic.twitter.com/5cp33CcX2j

