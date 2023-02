Për herë të parë kaq pranë në 400 vite, një asteroid gjigant do të kalojë sonte afër Tokës

Një shkëmb i madh hapësinor, asteroidi 2005 YY128, me diametër 580 deri në 1,300 metra, do të kalojë sonte (në orën 1:46 të mëngjesit të së enjtes) në një distancë të sigurt prej 4.5 milionë kilometrash nga planeti ynë, domethënë rreth 12 herë më shumë se distanca e Tokës nga Hëna.

Kjo vlerësohet të jetë qasja e saj më e afërt në katër shekuj, sipas Space.com.

Asteroidi u zbulua në vitin 2005 nga astronomët amerikanë, të cilët gjatë 17 viteve të fundit kanë studiuar orbitën e tij me saktësi të lartë, megjithëse ka disa pasiguri për madhësinë e tij të saktë. Ai i përket kategorisë së asteroidëve potencialisht të rrezikshëm, një emërtim që u jepet shkëmbinjve hapësinorë të paktën 140 metra.

We’ve been tracking asteroid 199145 (2005 YY128) & know its orbit. On Feb 16 it will make its close approach, but will do so at a distance 12 times further away than the Moon with no threat of impact.

More data: https://t.co/ocjetQM9X4

Explore in 3D: https://t.co/ubt8XT2uJ6

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 10, 2023