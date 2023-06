Më i madh se 10 autobusë, asteroidi gjigant lëviz drejt Tokës

Agjencia amerikane e hapësirës NASA ka ngritur alarmin për një asteroid të madh që është pikasur, i cili ka madhësinë e dhjetë autobusëve me radhë dhe po shkon drejt Tokës.

Asteroidi, i cili aktualisht është rreth nëntë herë më larg se Toka nga Hëna, ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve nga NASA.

Asteroid bigger than 10 buses will make a close approach of Earth https://t.co/aSGReArGc6 via @MailOnline

— Ann Dixon (@AnnDixon970571) June 26, 2023