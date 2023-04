Partizani fiton ndaj Bylisit, nuk i ndahet Tiranës në garën për titull

Partizani i jep kuptim garës për titull, teksa kryeqytetasit mundën 2-1 në shtëpi Bylisin.

Rrapaj ia doli të driblojë mjaft mirë në zonë në minutën e 18-të, duke goditur saktë dhe duke ndezur festën e tifozëve të kuq.

Ballshiotët do mund të vendosnin ekuilibrat me Esquardinha (34′), pas një goli me kokë. Gjithsesi, për të konfirmuar gjithçka, u nevojit ndërhyrja e VAR për një prekje të topit me dorë, por në fund u sinjalizua se ishte i rregullt.

Rrapaj ishte protagonist sërish në fillimin e pjesës së dytë. Ai fitoi një penallti, e cila u shndërrua në gol nga Da Silva.

Skuadra e Colellas dërgon sërish diferencën në -5 nga Tirana kryesuese. Partizani ka 51 pikë dhe luan ndaj Erzenit në aktin e radhës. Ekipi i Shensoit është i parafundit (33 pikë).