Parisi në flakë/ Zyrat e Louis Vuitton sulmohen nga protestuesit e zemëruar, përleshje me policinë (Video)

Selia e shtëpisë luksoze të modës “Louis Vuitton” është pushtuar sot për pak kohë nga protestuesit francezë gjatë mobilizimeve kundër planeve të presidentit Emmanuel Macron për reformën e pensioneve.

Sipas rrjetit francez “BFMTV”, rreth 400 mijë qytetarë kanë dalë në rrugët e vendit për të demonstruar edhe një herë kundërshtimin e tyre ndaj planit të qeverisë për reformimin e sistemit të sigurimeve.

Duke ndezur flakë dhe duke hedhur bomba tymi në ndërtesën Avenue Montaigne në Champs Elysees, rreth 400 protestues u mblodhën jashtë zyrave të shtëpisë së modës për t’i dërguar mesazhin e tyre qeverisë duke synuar simbolet e kapitalizmit dhe gjigantët e biznesit.

Videot e pushtimit të shkurtër të protestuesve në selinë e “Louis Vuitton” u ngarkuan në mediat sociale.

Siç raporton gazeta franceze “Le Parisien”, kritikët e planit të presidentit Macron për të rritur moshën minimale të daljes në pension në 64 vjeç nga 62 që është aktualisht, i janë përgjigjur thirrjes së sotme të sindikatës duke protestuar në Paris si dhe në qytete të tjera të vendit.

🚨🇫🇷⚡️Paris, France… Des manifestants ont pris d’assaut le siège de Louis Vuitton. Ils scandent “Nous irons jusqu’au retrait” / Paris, France… Protesters stormed the Louis Vuitton headquarters. They chant “We will go as far as withdrawal” pic.twitter.com/qyRy7gY8JE

— France Résistance (@FranceRsistanc1) April 13, 2023