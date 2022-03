Parashikimi i motit për datën 29 mars 2022

Moti do të sjellë në vend ndryshueshmëri të situatës meteorologjike.

Moti parashikohet me kthjellime e vranësira të cilat prej mesjavës do të marrin karakter mesatar dhe të dendur. Kalimi i një sistemi frontal të enjten pasdite dhe të premten do të sjellë reshje shiu edhe në formën e shtrëngatave me rrufe kryesisht në veriperëndim.

Temperaturat do të pësojnë luhatjet si në tabelë.

Era do të fryjë juglindje e jugperëndim e lehtë e lokalisht mesatare në bregdet. Gjatë kalimit të frontit era do të shtojë shpejtësinë e saj deri e fortë në brigjet detare duke sjellë dhe valëzim në dete të forcës deri 5 ballë.

Ju urojmë një javë të mbarë!/SHMU/