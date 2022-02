Vranësira e reshje shiu, Lajda Porja jep detaje: Ja kur nis kthesa dhe si pritet të jetë moti gjatë javës

Kjo javë ka nisur me vranësira, ndërsa reshje të pakta dëbore priten në zonat malore. Parashikohet që reshjet të jenë kryesisht me intensitet të ulët, përjashtuar orët e pasdites ku do të ketë intensifikim.

Lajda Porja nga Meteoalb bën me dije se duke filluar nga dita e martë do të ketë përmirësim të dukshëm, duke bërë që pjesa më e madhe e territorit do të jetë kryesisht kthjellët dhe vranësira të shpeshta, përjashtuar zonat verilindore që edhe gjatë ditës së martë pritet që të kenë reshje të izoluara dëbore.

Për sa i përket vlerave termike mëngjesi i sotëm ka pasur rritje, duke bërë që temperaturat të jenë jo më shumë se -2 gradë në zonat malore dhe 14 gradë ngjitet termometri gjatë orëve të mesditës.

Dita e martë do të sjellë një rënie të ndjeshme të temperaturave, duke filluar që nga dita e mërkurë dhe deri në fundjavë do të ketë rritje të temperaturave nga dita në ditë. Kjo do të bëjë që në zonat malore temperaturat të jenë jo më shumë se -2 gradë dhe maksimalet të jenë deri në 15 gradë celsius./albeu.com/