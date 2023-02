Dita e premte do të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme por më të lagështa. Moti parashikohet me alternime vranësirash dhe intervale kthjellimi.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi-jugperëndim me shpejtësi deri në 8m/sek duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jonë të jetë i ulët i forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen: në zona malore 3 deri 17°C, në zona e ulëta 4 deri 19°C, në zona bregdetare 6 deri 18°C./Albeu.com/